Gamze Özçelik'ten 8 Yıl Sonra Bir İlk!
Ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Yıllar önce oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelen ünlü isim Gamze Özçelik 8 yıl sonra hayranlarını sevindiren bir haberle gündem oldu. Özçelik, yıllar sonra ilk kez dizi anlaşması yaptı.
Kariyerini noktalayarak kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatan Gamze Özçelik setlere dönüyor.
8 YIL ARADAN SONRA SETLERE DÖNÜYOR
Eşi Reshad Strik ile yardım faaliyetlerine deavam eden Özçelik ile ilgili hayranlarını sevindiren gelişme yaşandı
Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii için çekilecek olan 'Operasyon Alesta' dizisinden Gamze Özçelik'e teklif gitti.
Oyuncu yıllar sonra bu teklifi kabul etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçelik, dizide Afrika'da bulunan Türk mühendis Zeynep karakterine hayat verecek. Önümüzdeki günlerde çekimlere başlanması planlanan yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, senaristliğini ise Onur Böber üstleniyor.