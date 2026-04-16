Antalya Tutkusundan Vazgeçmiyor!
Jason Statham Son paylaşımlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham, daha önce film çekimi için geldiği Antalya'nın en büyük hayranlarından biri oldu. Sık sık şehre tatil için gelen Statham, bir kez daha Antalya tutkusunu gözler önüne serdi.
"Taşıyıcı", "Suikast", "Parker", "Cehennem Melekleri", "Hızlı ve Öfkeli" ve "İntikam Vakti" gibi dünyaca ünlü aksiyon filmlerinin yıldızı Jason Statham, Türkiye tutkusuyla sık sık gündeme geliyor.
ANTALYA'YA HAYRAN KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Daha önce Guy Ritchie'nin yönettiği "Servet Operasyonu" filminin çekimleri için Antalya'ya gelen ve şehre hayran kalan ünlü oyuncu, kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte tatil için soluğu Antalya'da almıştı.
Tatil için tercih ettiği Serik'e bağlı Belek'ten vazgeçmeyen Statham, yeniden rotasını buraya çevirdi.
Çocukları ve eşiyle keyif dolu anlar yaşayan Statham, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Otelin mağara havuzunda çocuğuyla çekildiği kareleri yayınlayan ünlü aktörün paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
