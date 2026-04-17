Dünyanın En Büyük Lale Bahçesi Ziyarete Açıldı
-
Hollanda'nın Lisse kasabasında yer alan ve "dünyanın en büyük çiçek bahçelerinden" biri olarak nam salan Keukenhof Bahçesi, bu yıl 77'nci kez ziyaretçilerine görsel bir şölen sunmaya başladı. Rengarenk lalelerin göz kamaştırdığı bahçe, dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi görüyor.
-
Renklerin ahenkle dans ettiği, mis kokulu lalelere ev sahipliği yapan dünyanın en büyük lale bahçelerinden "Keukenhof", her yıl milyonlarca ziyaretçiye kapılarını aralıyor.
-
Hollanda'nın Lisse kentinde yer alan bahçe, toplamda 32 hektarlık bir alanda çeşit çeşit lalelerin görkemli dokusunu gözler önüne seriyor.
-
Özellikle nisan ayı ortasında eşsiz güzelliğe bürünen bahçe, mart ve mayıs dönemlerinde 8 hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlıyor.
-
Keukenhof'un tarihi 15'nci yüzyıla uzanırken söz konusu bölge bir dönemin soylularından Jacoba van Beieren tarafından Teylingen Kalesi'nin mutfağı için av sahası olarak kullanılıyordu.
-
Daha sonra takvimler 1641 yılını gösterdiğinde Keukenhof Şatosu inşa edildi ve bölge genişleyerek 200 hektarın üzerine çıktı.
-
Bahçenin bugünkü peyzajının temelleri ise 1857 yılında, Vondelpark'ı da tasarlayan peyzaj mimarları Jan David Zocher ve oğlu Louis Paul Zocher tarafından gerçekleştirildi.
-
İngiliz peyzaj stilinde yeniden düzenlenen bahçenin modern anlamda doğuşu ise 1949 yılında önde gelen 20 çiçek soğanı üreticisi ve ihracatçısının baharı simgeleyen çiçekleri sergileme fikriyle ortaya çıktı.
-
İlk olarak 1950 yılında ziyaretçilerine kapılarını aralayan bahçe, o dönem 236 bin kişiyi ağırlamıştı.