Dijital Oyunlar Mı Cinayet Provası Mı?
Okul saldırılarının ardındaki gerçek!
-
Türkiye'yi sarsan okul saldırılarının ardından uzmanlar uyarıyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Bu bir kabus. Çocukların elinde silah değil kitap olmalı. Sosyal medya yasağı gelmeli, siber zorbalıkla mücadele edilmeli" diyerek yetkililere seslendi.
-
Önce Şanlıurfa daha sonra Kahramanmaraş'ta okullarda yaşananan şiddet olayları tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Antalya'da düzenlenen Türk Pediatri Kurumu Kongresi'nde bir araya gelen 3 bin doktorun ortak konusu Türkiye'de çocuklara yönelik şiddet, suça sürüklenmeve dijital risklerdi.
-
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, verilerin korkunç boyutunu gözler önüne serdi. 2023 yılından 2024'e çocuklara yönelik şiddetin %10 arttığını belirten Kasapçopur, "Çocuklar dünyanın en masum varlıklarıdır ancak şiddet ortamı kartopu gibi büyüyor" diyerek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.
-
SUÇ İŞLEYEN ÇOCUK SAYISINDA KORKUNÇ BİR ARTIŞ GÖRÜLÜYOR
Güvenlik birimlerine yansıyan verilere göre,suça sürüklenen çocuk sayısında %13,3'lük bir artış yaşandı. Mağdur çocuk sayısı ise %6,8 oranında yükseldi. Uzmanlar, çocukların giderek daha fazla fiziksel şiddete başvurduğunu ve yaralama vakalarının ilk sırada yer aldığını belirtiyor.
-
DİJİTAL OYUNLAR ADETA BİRER CİNAYET PROVASI
Uzmanlar, kontrolsüz oynanan savaş ve şiddet içerikli oyunların, çocukların zihninde şiddeti normalleştirdiğini ve bu oyunların gerçek hayattaki saldırıların birer "provası" niteliği taşıdığını vurguluyor.
-
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Psikiyatrisi Prof. Dr. Burak Doğangün ise şunları söyledi:
"Bu toplu katliamlar ülkemizde görülmüyordu. Avrupa'da 2000'lerin başında dikkat çekti. Sonra bu kişilein evinde silah oyunu oynadığı görüldü.
-
"OYUNLAR İYİLEŞTİRİCİDİR"
Oyunlar iyileştiricidir ama hayal dünyasını geliştirebilen oyunlar iyileştiricidir. Bunun yerine başka oyunlar aldı. Burada kişi silah oyunlarının içinde adeta görevli gibi.
-
HEPİMİZ SUÇLUYUZ HEPİMİZ RİSK ALTINDAYIZ
Ayrıca birçok ergen yaşamının ve yaşatmanın manasız olduğunu düşünüyor. Bu tarz toplu eylemlerde kişiler eylemin sonunda eleceklerini biliyorlar. Bu aslında intihar saldırısı. Hepimiz suçluyuz ve hepimiz risk altındayız. Benim çocuğumda olmaz düşüncesi tamamen inkardır."
-
ERKEN UYARI SİNYALLERİNE DİKKAT
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzm. Dr. Gizem Durcan da çocukların dijital içeriklere ulaşımı hakkında konuştu.
-
Durcan, "Dijital dünya sınırları ortadan kaldırıldı. Eskiden bu tür vakaları daha çok Amerika'da duyardık. Çocukların dijital içeriklere erişiminin kontrolsüz hale gelmesi riskleri artırdı." dedi.
-
Aynı zamanda Psikiyatrist Gizem Durcan, çocuklarda beyin gelişiminin henüz tamamladığını vurgulayarak, o dönmelerde çocukların daha dürtüsel davanışlarda bulunduğunu belirtti.
-
Durcan, tedavi edilmemiş dürtü kontrol bozukluğu kolan kişileirn riskli davraanışlara daha açık kişiler olabildiğini belirtti.
-
Hayvana zara verme, okulda zorbalık, sosyal izolasyon ve aileyle iletişm zayıflaması gibi davranışları da erken uyarı işareti olabileceğini söylemektedir.
-
Zorbalık gib dıurumlarda çocukların yaşadıklarını gizlediğini belirten Durcan, "Çocuk yaşadığı olumsuzluğu paylaştığında önce dinleyen. Çocuğu anlamak, duygusunu kabul etmek ardından çözüm üretmek gerekir. " dedi.