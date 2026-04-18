Gözler Şiddet İçerikli Dizilere Çevrildi!
Okul saldırıları sonrası senaryolar değişti
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş?taki okul saldırılarının ardından dizilerdeki şiddet tartışma konusu oldu. "Eşref Rüya" ve "Yeraltı" yayın akışından çıkarılması izleyicilerin kafasını karıştırdı.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul saldırıları tüm Türkiye'yi yasa boğarken televizyon ekranlarında yayınlanan ve şiddet içeren diziler tekrar tartışma konusu oldu.
EŞREF RÜYA VE YERALTI DİZİSİ YAYINDAN MI KALDIRILDI?
Özellikle Kahramanmaraş'taki olayın olduğu akşam yayınlanması beklenen ancak son dakika yayın akışından çıkarılan mafya içerikli Eşref Rüya ve Yeraltı dizisi büyük dikkat çekti.
Ve akıllara "Acaba bu diziler yayından mı kaldırılıyor?" sorusunu getirdi.
SENARİSTLER REVİZE KARARI ALDI
Bu dizilerin yayından kaldırılması ile ilgili resmi bir karar yokken Birsen Altuntaş'ın haberine göre, söz konusu dizilerin senaristleri bu süreçte hassas davranarak senaryolarını revize etme kararı aldı.
ŞİDDET İÇERİKLİ SAHNELER DAHA DİKKATLİ İŞLENECEK
Televizyondan daha çok YouTube gibi sanal platformlarda vakit geçiren çocuk yaş grubu izleyicilerin yakından takip ettiği Eşref Rüya, Yeraltı, Uzak Şehir ve A.B.İ gibi dizilerde yer alan şiddet sahneleri artık daha dikkatli işlenecek.