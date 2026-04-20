"Dünyanın En İyi Tavuk Yemekleri"
Osmanlı'nın eşsiz lezzeti rakiplerine fark attı
İddialı tarifler ve yöresel lezzetlerle gastronomi dünyasının nabzını tutan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 50 Tavuk Yemeği" listesini açıkladı. Global listenin en üst sıralarına adeta çıkarma yapan Türk mutfağı, rakiplerine fark atarak sıralamasıyla çok şaşırttı.
Dünya çapındaki gurme ve eleştirmenlerin oylarıyla hazırladığı listelerle gündeme gelmeye devam eden prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, bu kez "Dünyanın En İyi 50 Tavuk Yemeği" listesiyle gündemde.
Avrupa ve Asya dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından lezzetlerin yarıştığı listeye Türkiye'den eşsiz bir lezzet damga vurdu.
İşte, en iddialı tariflerini geride bıran Türk mutfağının listedeki sıralaması...
20. FRİED CHİCKEN / ABD
19. DORO WAT / ETİYOPYA
18. PERUVİAN CHİCKEN STEW / PERU
17. DAK GALBİ / GÜNEY KORE
16. KOKORAS KRASATOS / YUNANİSTAN
15. CHİCKEN KYİV / UKRAYNA
14. AYAM GORENG / ENDONEZYA
13. FRANGO ASSADO COM PİRİ PİRİ / PORTEKİZ
12. NASİ GORENG AYAM / ENDONEZYA
11. CHİCKEN TİKKA MASALA / HİNDİSTAN
10. CHİCKEN TABAKA / GÜRCİSTAN
9. FRENCH ROAST CHİCKEN / FRANSA
8. KARAAGE / JAPONYA
7. RFİSSA / FAS
6. MURGH MAKHANİ / HİNDİSTAN
5. MURGH KARAHİ / PAKİSTAN
4. PİLİÇ TOPKAPI / TÜRKİYE
Güçlü tarihi ve kültürel değerleriyle yüzyıllardır pek çok medeniyete ışık tutan Türkiye, kendine has geleneksel mutfağıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndan adını alan, Osmanlı mutfak geleneklerine dayanan klasik bir Türk tavuk yemeği olan Piliç Topkapı, listeye 4'üncü sıradan giriş yaptı.
3. INASAL NA MANOK / FİLİPİNLER
2. POLLO A LA BRASA / PERU
1. CHİCİKİN / GÜNEY KORE