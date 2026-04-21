Yeşilçam'ın Asi Kızının Değişimi

ERTEM EĞİLMEZ'E REST

Sevda Aktolga'yı diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliği, kariyerinin tam ortasında verdiği o büyük karardı. Yıllar önce verdiği bir röportajda, sinemadaki ustası Ertem Eğilmez ile olan anısını şu sözlerle anlatmıştı:

"Benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez'dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz... Çok özeldir benim için... Ancak oyuncularının evlenmesinden hoşlanmaz... Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için? 'Evlenirsen oyunculuğun biter!' demişti... Ben biraz asi bir yapıya sahibim... Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana 'yapma!' demeli ki o bende tutku olsun... Evlilik de öyle bir durma girdi. Evlenme deyince ben evlendim... Gerçekten oyunculuğum bitti ama muhteşem iki çocuğum oldu... Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine"