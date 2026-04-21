Yeşilçam'ın Asi Kızının Değişimi

Kahramanmaraş saldırganının annesi de tutuklandı
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
TBMM, okul saldırılarının nedenlerini araştıracak
TBMM, okul saldırılarının nedenlerini araştıracak
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Kartlı harcamalarda %49 artış: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Kartlı harcamalarda %49 artış: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi

Yeşilçam'ın Asi Kızının Değişimi

Ertem Eğilmez "Evlenme" demişti, o nikah masasına oturdu: İşte Sevda Aktolga?nın o meşhur resti!

    ÇOCUK SAATİNDEN HABABAM SINIFI'NA

    1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, sanat yolculuğuna 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati ile adım attı. İçindeki oyunculuk aşkı o kadar büyüktü ki, mesleği olan diş hekimliğini bir kenara bırakıp kariyerini tamamen kameralar karşısında çizdi. 1977 yapımı "Taşra Kızı" filmiyle beyazperdeye "Merhaba" dediğinde, başrollerini Müjde Ar ve Ahmet Sezerel'in paylaştığı filmde hayat verdiği 'Sacide' karakteri, izleyicinin onu sevmesi için yeterli olmuştu.

    YEŞİLÇAM'IN ASİ KIZI

    Sevda Aktolga denilince akla gelen ilk duraklardan biri hiç şüphesiz Ertem Eğilmez filmleri. 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde, 6 Edebiyat A'nın ortasına düşen o dört kızdan biri olarak kendi ismiyle izleyici karşısına çıktı.

  3. Ardından gelen 'Gülen Gözler' filmindeki evin uçarı kızı 'Hikmet' rolü, onun kariyerinde unutulmaz bir yer edindi. Adile Naşit ve Münir Özkul gibi dev isimlerin yanında, o her zaman parlayan bir yıldızdı. 'Erkek Güzeli Sefil Bilo', 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Katma Değer Şaban' ve 'Milyarder' gibi yapımlar, onun oyunculuk skalasını gözler önüne seriyordu.

    Ardından gelen 'Gülen Gözler' filmindeki evin uçarı kızı 'Hikmet' rolü, onun kariyerinde unutulmaz bir yer edindi. Adile Naşit ve Münir Özkul gibi dev isimlerin yanında, o her zaman parlayan bir yıldızdı. 'Erkek Güzeli Sefil Bilo', 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Katma Değer Şaban' ve 'Milyarder' gibi yapımlar, onun oyunculuk skalasını gözler önüne seriyordu.

    ERTEM EĞİLMEZ'E REST

    Sevda Aktolga'yı diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliği, kariyerinin tam ortasında verdiği o büyük karardı. Yıllar önce verdiği bir röportajda, sinemadaki ustası Ertem Eğilmez ile olan anısını şu sözlerle anlatmıştı:

    "Benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez'dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz... Çok özeldir benim için... Ancak oyuncularının evlenmesinden hoşlanmaz... Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için? 'Evlenirsen oyunculuğun biter!' demişti... Ben biraz asi bir yapıya sahibim... Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana 'yapma!' demeli ki o bende tutku olsun... Evlilik de öyle bir durma girdi. Evlenme deyince ben evlendim... Gerçekten oyunculuğum bitti ama muhteşem iki çocuğum oldu... Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine"

    SİNEMADAN SONRA YENİ BİR SAYFA

    1981 yılında aldığı bu radikal kararla evlilik yoluna giren Aktolga, 1986 yılında setlere ara verdi. Ancak oyunculuk tutkusu küllenmemişti. 1997 yılında 'Baba Evi' dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. Ardından 'Üvey Baba'da Avukat Gönül, 'Büyük Buluşma'da Nimet ve 'Binbir Gece'de Nurhayat karakterleriyle evlere konuk olmaya devam etti.

    ŞİMDİ NE YAPIYOR?

    Sevda Aktolga son olarak 2023 yapımı Sevda Mecburi İstikamet filminde rol aldı. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Aktolga, bugün ise setlerden uzak, Bodrum Gümüşlük'te yaşamını sürdürüyor.

    Aktolga, geçmişten bugüne gelen o zarif duruşuyla sinemaseverlerin hafızasındaki yerini koruyor. Onun hikayesi, bir oyuncunun hayatın akışına karşı duruşunun ve aile kavramına verdiği önemin en güzel kanıtı olarak tarihteki yerini alıyor.

    SOSYAL MEDYA SERÜVENİ
    Sevda Aktolga, dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle birlikte sevenleriyle olan bağını sosyal medya üzerinden de sürdürdü. Özellikle 2019 yılına kadar Instagram hesabını oldukça aktif kullanan usta oyuncu, takipçileriyle hem nostaljik karelerini hem de günlük yaşamından kesitleri paylaşarak "dijital bir köprü" kurmuştu.

    Gençlik yıllarına ait o unutulmaz Yeşilçam fotoğraflarının yanı sıra, hayranlarının en çok ilgi gösterdiği paylaşımları ise çocuklarıyla birlikte olduğu anlardı. Oyunculuk kariyerinden vazgeçmesine neden olan ve uğruna her şeyi göze aldığı "iki hazinesine" duyduğu sevgiyi, paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gözler önüne seriyordu.

21 Nisan 2026