Yeşilçam'ın Asi Kızının Değişimi
Ertem Eğilmez "Evlenme" demişti, o nikah masasına oturdu: İşte Sevda Aktolga?nın o meşhur resti!
-
ÇOCUK SAATİNDEN HABABAM SINIFI'NA
1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, sanat yolculuğuna 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati ile adım attı. İçindeki oyunculuk aşkı o kadar büyüktü ki, mesleği olan diş hekimliğini bir kenara bırakıp kariyerini tamamen kameralar karşısında çizdi. 1977 yapımı "Taşra Kızı" filmiyle beyazperdeye "Merhaba" dediğinde, başrollerini Müjde Ar ve Ahmet Sezerel'in paylaştığı filmde hayat verdiği 'Sacide' karakteri, izleyicinin onu sevmesi için yeterli olmuştu.
-
YEŞİLÇAM'IN ASİ KIZI
Sevda Aktolga denilince akla gelen ilk duraklardan biri hiç şüphesiz Ertem Eğilmez filmleri. 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde, 6 Edebiyat A'nın ortasına düşen o dört kızdan biri olarak kendi ismiyle izleyici karşısına çıktı.
-
Ardından gelen 'Gülen Gözler' filmindeki evin uçarı kızı 'Hikmet' rolü, onun kariyerinde unutulmaz bir yer edindi. Adile Naşit ve Münir Özkul gibi dev isimlerin yanında, o her zaman parlayan bir yıldızdı. 'Erkek Güzeli Sefil Bilo', 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Katma Değer Şaban' ve 'Milyarder' gibi yapımlar, onun oyunculuk skalasını gözler önüne seriyordu.
-
ERTEM EĞİLMEZ'E REST
Sevda Aktolga'yı diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliği, kariyerinin tam ortasında verdiği o büyük karardı. Yıllar önce verdiği bir röportajda, sinemadaki ustası Ertem Eğilmez ile olan anısını şu sözlerle anlatmıştı:
"Benim ustam, yönetmenim, sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez'dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz... Çok özeldir benim için... Ancak oyuncularının evlenmesinden hoşlanmaz... Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için? 'Evlenirsen oyunculuğun biter!' demişti... Ben biraz asi bir yapıya sahibim... Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana 'yapma!' demeli ki o bende tutku olsun... Evlilik de öyle bir durma girdi. Evlenme deyince ben evlendim... Gerçekten oyunculuğum bitti ama muhteşem iki çocuğum oldu... Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine"
-
SİNEMADAN SONRA YENİ BİR SAYFA
1981 yılında aldığı bu radikal kararla evlilik yoluna giren Aktolga, 1986 yılında setlere ara verdi. Ancak oyunculuk tutkusu küllenmemişti. 1997 yılında 'Baba Evi' dizisiyle ekranlara dönüş yaptı. Ardından 'Üvey Baba'da Avukat Gönül, 'Büyük Buluşma'da Nimet ve 'Binbir Gece'de Nurhayat karakterleriyle evlere konuk olmaya devam etti.
-
ŞİMDİ NE YAPIYOR?
Sevda Aktolga son olarak 2023 yapımı Sevda Mecburi İstikamet filminde rol aldı. Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden olan Aktolga, bugün ise setlerden uzak, Bodrum Gümüşlük'te yaşamını sürdürüyor.
-
Aktolga, geçmişten bugüne gelen o zarif duruşuyla sinemaseverlerin hafızasındaki yerini koruyor. Onun hikayesi, bir oyuncunun hayatın akışına karşı duruşunun ve aile kavramına verdiği önemin en güzel kanıtı olarak tarihteki yerini alıyor.
-
SOSYAL MEDYA SERÜVENİ
Sevda Aktolga, dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle birlikte sevenleriyle olan bağını sosyal medya üzerinden de sürdürdü. Özellikle 2019 yılına kadar Instagram hesabını oldukça aktif kullanan usta oyuncu, takipçileriyle hem nostaljik karelerini hem de günlük yaşamından kesitleri paylaşarak "dijital bir köprü" kurmuştu.
-
Gençlik yıllarına ait o unutulmaz Yeşilçam fotoğraflarının yanı sıra, hayranlarının en çok ilgi gösterdiği paylaşımları ise çocuklarıyla birlikte olduğu anlardı. Oyunculuk kariyerinden vazgeçmesine neden olan ve uğruna her şeyi göze aldığı "iki hazinesine" duyduğu sevgiyi, paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gözler önüne seriyordu.