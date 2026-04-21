Ünlü İsim Apar Topar Diziden Çıkarıldı...
Sevilen dizide şok eden bir gelişme yaşandı. İddiaya göre oyuncunun çekilen sahnelerinin bile silindiği konuşuluyor...
-
Sevilen dizi Delikanlı'nın kadrosuna Fırat Danış'ın dahil olması bekleniyordu. Dizide oyuncu ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. İddiaya göre oyuncunun çekilen sahnelerinin bile silindiği konuşuluyor...
-
Show TV'nin yeni gözdesi Delikanlı dizisine üçüncü bölümde dahil olması planlanan Fırat Tanış için yolun sonu erken göründü.
-
SAHNELERİ YAYINLANMADAN SİLİNDİ
Miran karakteriyle Sarp?ın (Mert Ramazan Demir) en büyük düşmanı olarak hikayeye yön vermesi beklenen Tanış?ın çekimleri tamamlanan sahneleri, alınan kararla diziden tamamen çıkarıldı.
-
Yapım ekibinin, sahneleri yayınlanmadan oyuncuyla yollarını ayırması, sektörde nadir görülen bir "operasyon" olarak nitelendirildi. Sahnelerin silinmesi, karakterin hikayeden tamamen çıkarılıp çıkarılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.
-
ÖZEL HAYAT VE İŞ İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKİCİYDİ Fırat Tanış?ın diziden çıkarılması, sadece şiddet iddialarıyla değil, özel hayatıyla da tartışma yarattı. Tanış?ın aynı zamanda dizinin başarılı yönetmeni Zeynep Günay ile yaşadığı aşk, bu kararın set ortamına nasıl yansıyacağı konusunda merak uyandırdı. Profesyonel kararların özel hayatın önüne geçtiği bu süreçte, yönetmen Günay?ın tavrı da sektör kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.
-
YAPIM ŞİRKETİNDEN "TEKNİK KOŞULLAR" AÇIKLAMASI
Krizin büyümesi üzerine yapım şirketi OGM Pictures sessizliğini bozdu. Yapılan resmi açıklamada, ayrılığın arkasındaki "şiddet iddiası" ve "tepki" başlıklarına değinilmezken, "Fırat Tanış ile görüşmelerimiz mevcut planlama ve teknik koşullar çerçevesinde karşılıklı anlayışla sonlandırılmıştır" denildi.
-
Ancak sektör çevreleri, bu açıklamanın bir "nezaket fesihi" olduğunu savunuyor.