Yıllar Sonra İçinizi Isıtacak Kare
Bir döneme projeleri ve aşkları ile damga vuran Tuba Ünsal ve Yılmaz Erdoğan Nişantaşı'nda görüntülendi.
Bir döneme damga vuran "Vizontele Tuuba" filmiyle hafızalarda yer eden Tuba Ünsal ve Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
Nişantaşı'nda baş başa yemek yerken görüntülenen ikili, eski günleri hatırlatan bu buluşmayla magazin gündeminde dikkat çekti. Üstelik karşılaşmanın perde arkası da en az buluşmanın kendisi kadar konuşuldu.
2003 yapımı Vizontele Tuuba filminde başrolleri paylaşan Tuba Ünsal ve Yılmaz Erdoğan'ın geçmişte aşk yaşadığı da uzun süre konuşulmuştu. Bu nedenle ikilinin yıllar sonra yeniden yan yana görülmesi, doğal olarak merak uyandırdı.
Yılmaz Erdoğan ?tesadüf? demişti
Nişantaşı?ndaki buluşmanın ardından yöneltilen sorulara yanıt veren Yılmaz Erdoğan, bu karşılaşmanın planlı olmadığını, tamamen tesadüf eseri yaşandığını söylemişti. Ancak buluşmanın ayrıntıları sosyal medyada paylaşılınca, bu tesadüf daha da dikkat çekici hale geldi.
Tuba Ünsal o anları anlattı
Tuba Ünsal, birlikte çekildikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak o gün yaşananları samimi bir notla anlattı. Ünlü oyuncu, yürürken canının noodle istediğini, karşısına çıkan mekâna girdiğini ve orada sadece üç masa bulunduğunu söyledi.
Kısa süre sonra ise içeri Yılmaz Erdoğan'ın girdiğini belirten Ünsal, sohbetin bir anda koyulaştığını ve saatlerce sürdüğünü ifade etti. Oyuncunun paylaşımında en çok dikkat çeken bölüm, eski sohbet özlemini anlatan cümlesi oldu.