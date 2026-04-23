TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Gidenler Bu Ülkeyi Türkiye Sanıyor

Avrupa'nın göbeğinde binlerce kişi Türkçe konuşuyor

  1. Avrupa'nın ortasında tabelalardan menülere, cami avlularından kahvehanelere kadar her detayda Türk izine rastlabileceğiz bir ülke olduğunu biliyor muydunuz? İşte, adım başı Türkçe'nin hakimiyet kurduğu bu eşsiz rotaya dair tüm detaylar...

  2. <strong>Avrupa'nın göbeğinde eşsiz güzellikleriyle adından söz ettiren Kosova, her yıl seyahat tutkunlarının gözde rotası haline geliyor. 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden ve kendine has dokusuyla ön plana çıkan bu genç ülke, her adımda dikkatleri üzerine çekiyor.</strong>

  3. <p><span style="color:#FF0000"><strong>MİMARİDEN KÜLTÜREL BENZERLİKLERE KADAR...</strong></span></p> <p><strong>Yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olan ülke, özellikle mimariden mutfak kültürüne, gelenek göreneklerden dil benzerliklerine kadar Türk izlerini taşımasıyla görenleri şaşkına çeviriyor.</strong></p>

  4. <p><span style="color:#FF0000"><strong>TÜRKÇE BAZI BÖLGELERDE "RESMİ KULLANIMDA DİL" STATÜSÜNDE</strong></span></p> <p><strong>Öyle ki resmi veriler ülkede yaklaşık 20 bin Türk'ün yaşadığını ortaya çıkarsa da ülkede 50 binden fazla kişi ana dilinin yanı sıra Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşabiliyor.&nbsp;</strong></p>

  5. <strong>Dil bariyerinin minimum düzeyde olması aynı zamanda 'resmi kullanımda dil' statüsüyle de pekiştirilmiş durumda.</strong>

  6. <strong>2024 yılında Lipyan Belediye Meclisinde yapılan oturumda Türkçe, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Enis Kervan'ın girişimiyle "resmi kullanımda dil" statüsü kazanmıştı.</strong>

  7. <p><span style="color:#FF0000"><strong>TÜRK GÜCÜ EKONOMİDE DE KENDİNİ GÖSTERİYOR</strong></span></p> <p><strong>Öte yandan Kosova'da birçok dükkan ve yatırımda Türk izlerine rastlayabilirsiniz. 900'den fazla Türk firması ülkede binlerce kişiye istihdam sağlarken; Türkiye ve Kosova arasındaki ticaret hacmi de oldukça dikkat çekici boyutlarda.&nbsp;</strong></p>

23 Nisan 2026