Emekliye 100 Bin TL'ye Varan Promosyon!
SSK ve Bağ-Kur'lu için bankalar listeyi yeniledi
Emekliler, dul ve yetimler için ek gelir imkanı sunan banka promosyonlarında kampanya rüzgarı sürüyor. Halen en düşük 20 bin lira maaş alan emeklilere, SGK ve bankalar arasındaki yürürlükteki protokol kapsamında en az 12 bin lira promosyon ödeniyor. Ancak pek çok banka kampanyalarla bu tutarı kat kat artırmış durumda bulunuyor.
Bunun için de otomatik fatura ödeme talimatı verme, kartla harcama yapma, emekli yakınını getirme, kredi kartı ya da kredi kullanma gibi şartların sağlanması isteniyor.
Emeklilere bu kapsamda 50 bin liraya varan nakit ödül imkanı sunulurken, ayrıca faizsiz kredi, nakit avans vb. imkanlar da devreye giriyor.
Bankaların sağladığı toplam fayda 100 bin liraya kadar çıkıyor.
İŞTE BANKALARIN KAMPANYALARI
AKBANK
50.000 liraya varan nakit ödül ve 50.000 lira faizsiz kredi imkanı var.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 8.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 13.250, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 16.750, 20.000 lira ve üzeri olanlara 20.000 lira promosyon ödüyor.
Ayrıca yeni fatura talimatına 2.000, mevcut fatura talimatına 1.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 lira, kredi kartı harcamasına 10.000 lira, davet koduyla mobilden Akbanklı olup maaşını taşıyan yakınlardan 10.000 liraya varan olmak üzere 50.000 liraya varan nakit ödül veriyor.
Faizsiz 6 ay vadeli 50.000 liraya varan kredi imkanı da var.
DENİZBANK
27.000 liraya varan promosyon veriyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.
Buna ilaveten kredili mevduat hesabı açanlara 2.000 lira, otomatik fatura talimatı verenlere maaşa göre 2.000-5.000 lira arası ve aktif kredi kartı kullananlara 8.000 lira olmak üzere toplam 15.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.
GARANTİ BBVA
Maaşını bankadan alanlara 25.000 liraya varan promosyon ve ödül imkanı sunuyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira ödüyor.
Ayrıca Bonus veya Paracard'la 2.000 lira harcamaya 6.000, 2.000 lira avans hesap harcamasına 2.000, yeni sigorta poliçesine de 2.000 lira olmak üzere toplamda 10.000 liraya varan bonus sunuyor.
HALKBANK
60.000 liraya varan avantaj sağlıyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira promosyon veriyor.
Emekli maaşını taşıyanlara buna ilaveten 12 ay taksitli sıfır faizli 30.000 lira ihtiyaç kredisi, kredi kartı ile harcamalarda yılda 35.000 liraya varan indirim ve otomatik fatura talimatına 3.500 liraya varan puan imkanı sunuyor.
ING
Emeklilere 32.000 liraya varan promosyon veriyor.
Koşulsuz promosyon tutarı aylığı 10.000 liranın altında olanlarda 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlarda 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlarda 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlarda 15.000 lira ödüyor.
Buna ilaveten kart ile 5.000 lira harcamaya 500 lira olmak üzere 4.000 lira iade, Turuncu Hesap'a 100.000 lira ve üzeri bakiye getirilmesi veya 75.000 lira ihtiyaç kredisi kullanılması halinde 4.500 lira, otomatik fatura talimatına 4.000 liraya varan ek promosyon imkanı var.
İŞ BANKASI
25.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 15.000 lira nakit promosyon veriyor.
Ayrıca ilk 2 fatura talimatında 1.000 lira, kredi kartıyla aylık 5.000 lira ve üzeri alışveriş işlemlerinde 6 ayda toplam 9.000 lira MaxiPuan kazanma imkanı bulunuyor.
KUVEYT TÜRK
27.500 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 10.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 16.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 20.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 24.000 lira veriyor.
Buna ilaveten otomatik fatura talimatına fatura başına 500, toplamda 2.500 lira, kart ile 1.000 lira harcamaya 1.000 lira ek promosyon imkanı var.
ŞEKERBANK
27.500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 12.000 lira ödeme yapıyor.
Ayrıca 3 otomatik fatura talimatına 5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira alışveriş yapana 3.000 lira bonus, kredili mevduat hesabına 2.000 lira, kredi kullanana 5.500 lira olmak üzere 15.500 liraya varan ek ödül imkanı sunuyor.
QNB
31.000 liraya varan emeklilik ödülü sağlıyor.
Aylığı 10.000 liranın altında bulunanlar 8.500, 10.000-14.999 lira arasında olanlar 13.500, 15.000-19.999 lira arasında bulunanlar 16.500, 20.000 lira ve üzeri olanlar 20.000 lira promosyondan yararlanıyor.
Buna ilaveten hesaptan 2 yeni otomatik fatura ödeme talimatına 3.000, ihtiyaç kredisi kullanana 2.500, ek hesap kullanana 2.500 lira ödül ve kredi kartıyla harcamaya 3.000 lira iade imkanı olmak üzere 11.000 liralık ek avantaj sunuyor.
TEB
21.000 liraya varan promosyon veriyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 5.000, 10.000-14.999 lira arasında bulunanlara 8.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 10.000, 20.000 lira ve üzerinde bulunanlara 12.000 lira veriyor.
Buna ilaveten maaş tutarı fark etmeksizin 2 otomatik fatura talimatı verenlere 9.000 lira daha ödeme gerçekleştiriyor.
TÜRKİYE FİNANS
27.000 liraya varan promosyon ve 5.000 liraya varan ödül imkanı var.
İki yeni otomatik fatura talimatı verip, yedek hesap başvurusu yapıp kredi kartıyla tek seferde 5.000 lira harcayanlardan aylığı 10.000 liranın altında olanlara 13.000, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 18.500, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 22.000, 20.000 lira ve üzeri olanlara 27.000 lira veriyor.
Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500, toplamda 5.000 lira ek ödül sunuyor.
VAKIF KATILIM
40.000 liraya varan promosyon veriyor.
Aylığı 9.999 liraya kadar olanlara 8.750, 10.000-14.999 arasında bulunanlara 14.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 17.500, 20.000-49.999 lira arasında bulunanlara 21.000, 50.000 lira ve üzeri olanlara 25.000 lira promosyon fırsatı sunuyor.
Bunu ilaveten otomatik fatura talimatına 1.500 lira, toplamda 4.500 liraya varan, yeni emekli müşteri yönlendirene her kişi için 2.000, toplam 6.0000 liraya varan ek promosyon ve kredi kartıyla 1.500 lira ve üzeri harcamaya 1.500 lira olmak üzere toplamda 4.500 liraya varan iade imkanı var.
YAPI KREDİ
30.000 liraya varan promosyon imkanı sunuyor.
Aylığı 10.000 liranın altında olanlara 6.250, 10.000-14.999 lira arasında olanlara 10.000, 15.000-19.999 lira arasında olanlara 12.500, 20.000 lira ve üzeri olanlara 15.000 lira promosyon ödüyor.
Ek olarak 2 yeni fatura talimatına maaş dilimlerine göre sırasıyla 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya maaş dilimlerine göre 2.000-3.000-4.000-5.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanımına 2.000 lira, mobil uygulama üzerinden müşteri olunması halinde 3.000 lira ek ödül sağlıyor.
ZİRAAT BANKASI
İlk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara 12.000 liraya varan promosyona ilaveten 90.000 liraya varan avantaj sağlıyor.
Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40.000 lira kredi imkanı, her ay 6 bin liraya varan Bankkart lira, faizsiz ve 3 ay taksitli 25.000 lira nakit avans bulunuyor.