Kulak Çınlaması Neden Olur?
Uzmanlara göre serotonin seviyesi etkili olabilir
Ruh halini düzenlemedeki rolüyle bilinen serotonin adlı nörotransmitterin, kulak çınlamasının şiddetini de etkileyebileceği belirlendi. ABD ve Çin'deki bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, belirli bir beyin devresinde serotonin sinyalinin artmasının, kulak çınlamasına benzer nörolojik belirtileri artırdığı gözlemlendi.
Araştırmacılardan sinirbilimci Zheng-Quan Tang, serotonin ile kulak çınlaması arasında uzun süredir bir bağlantıdan şüphelendiklerini belirterek, "Serotonin içeren ve doğrudan işitsel sisteme bağlanan özel bir beyin devresi keşfettik. Bu devre aktive edildiğinde kulak çınlamasına benzer etkiler ortaya çıkıyor" dedi.
BEYİNDEKİ İŞİTSEL DEVRE HARİTALANDIRILDI
Bilim insanları öncelikle, beyinde serotonin üreten dorsal rafe çekirdeğinden, işitsel sinyallerin işlendiği dorsal koklear çekirdeğe uzanan sinir yolunu haritalandırdı. Bu yolun, sesin beyinde nasıl algılandığını düzenlemede önemli rol oynadığı biliniyor.
Daha sonra genetik olarak değiştirilen farelerde, bu serotonerjik nöronlar ışık ve ilaç yardımıyla aktive edildi. Sonuçlar, bu aktivasyonun işitsel bölgede belirgin bir uyarılmaya yol açtığını gösterdi.
FARELERDE KULAK ÇINLAMASINA BENZER DAVRANIŞLAR GÖZLEMLENDİ
Deneylerde en dikkat çekici bulgulardan biri, serotonin devreleri aktive edilen farelerin, sesler arasındaki sessizlik boşluklarını algılayamaması oldu. Bu durum, hayvan deneylerinde kulak çınlamasının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
DEVRE KAPATILDIĞINDA BELİRTİLER AZALDI
Araştırmacılar, söz konusu beyin devresini engelleyici yöntemlerle kapattıklarında, farelerdeki kulak çınlaması benzeri davranışların önemli ölçüde azaldığını tespit etti. Ayrıca yüksek sesle tetiklenen kulak çınlaması durumlarında da serotonin aktivitesinin benzer etkiler yarattığı görüldü.
TEDAVİ YAKLAŞIMLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLİR
Bu bulgular, kulak çınlamasının yalnızca kulakla ilgili bir sorun olmadığını, beynin işitsel sistemindeki nörolojik süreçlerle doğrudan bağlantılı olabileceğini güçlendiriyor.
Öte yandan, kulak çınlaması yaşayan bireylerde sık görülen depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) gibi ilaçların etkileri de yeniden değerlendirilmek zorunda kalabilir. Çünkü bu ilaçlar serotonin seviyesini artırarak bazı durumlarda çınlamayı şiddetlendirebilir.
İNSANLAR ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR GEREKİYOR
Araştırma sonuçları umut verici olsa da, bulguların doğrulanması için insanlar üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, kulak çınlaması ile birlikte görülen psikolojik sorunların tedavisinde dengeli ve dikkatli bir yaklaşımın önemine dikkat çekiyor.
Kulak çınlaması birçok kişi için yalnızca rahatsız edici bir ses değil, aynı zamanda ciddi psikolojik yükler doğurabilen bir durum. Yeni araştırmalar, bu karmaşık sorunun çözümüne bir adım daha yaklaşılmasını sağlayabilir.