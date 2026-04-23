Kulak Çınlaması Neden Olur?

TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Et ve eşek eti skandalı yine aynı ilden çıktı
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Enfal 17: MKE'nin yeni mühimmatı adını Kur'an-ı Kerim'den aldı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Uzmanlara göre serotonin seviyesi etkili olabilir

    Ruh halini düzenlemedeki rolüyle bilinen serotonin adlı nörotransmitterin, kulak çınlamasının şiddetini de etkileyebileceği belirlendi. ABD ve Çin'deki bilim insanlarının gerçekleştirdiği çalışmada, belirli bir beyin devresinde serotonin sinyalinin artmasının, kulak çınlamasına benzer nörolojik belirtileri artırdığı gözlemlendi.

    Araştırmacılardan sinirbilimci Zheng-Quan Tang, serotonin ile kulak çınlaması arasında uzun süredir bir bağlantıdan şüphelendiklerini belirterek, "Serotonin içeren ve doğrudan işitsel sisteme bağlanan özel bir beyin devresi keşfettik. Bu devre aktive edildiğinde kulak çınlamasına benzer etkiler ortaya çıkıyor" dedi.

    Bilim insanları öncelikle, beyinde serotonin üreten dorsal rafe çekirdeğinden, işitsel sinyallerin işlendiği dorsal koklear çekirdeğe uzanan sinir yolunu haritalandırdı. Bu yolun, sesin beyinde nasıl algılandığını düzenlemede önemli rol oynadığı biliniyor.

    Daha sonra genetik olarak değiştirilen farelerde, bu serotonerjik nöronlar ışık ve ilaç yardımıyla aktive edildi. Sonuçlar, bu aktivasyonun işitsel bölgede belirgin bir uyarılmaya yol açtığını gösterdi.

    Deneylerde en dikkat çekici bulgulardan biri, serotonin devreleri aktive edilen farelerin, sesler arasındaki sessizlik boşluklarını algılayamaması oldu. Bu durum, hayvan deneylerinde kulak çınlamasının önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

    Araştırmacılar, söz konusu beyin devresini engelleyici yöntemlerle kapattıklarında, farelerdeki kulak çınlaması benzeri davranışların önemli ölçüde azaldığını tespit etti. Ayrıca yüksek sesle tetiklenen kulak çınlaması durumlarında da serotonin aktivitesinin benzer etkiler yarattığı görüldü.

    Bu bulgular, kulak çınlamasının yalnızca kulakla ilgili bir sorun olmadığını, beynin işitsel sistemindeki nörolojik süreçlerle doğrudan bağlantılı olabileceğini güçlendiriyor.

    Öte yandan, kulak çınlaması yaşayan bireylerde sık görülen depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) gibi ilaçların etkileri de yeniden değerlendirilmek zorunda kalabilir. Çünkü bu ilaçlar serotonin seviyesini artırarak bazı durumlarda çınlamayı şiddetlendirebilir.

    Araştırma sonuçları umut verici olsa da, bulguların doğrulanması için insanlar üzerinde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, kulak çınlaması ile birlikte görülen psikolojik sorunların tedavisinde dengeli ve dikkatli bir yaklaşımın önemine dikkat çekiyor.

    Kulak çınlaması birçok kişi için yalnızca rahatsız edici bir ses değil, aynı zamanda ciddi psikolojik yükler doğurabilen bir durum. Yeni araştırmalar, bu karmaşık sorunun çözümüne bir adım daha yaklaşılmasını sağlayabilir.

23 Nisan 2026