Beyin Kanaması Geçirmişti! Aylar Sonra Görüntülendi
Geçirdiği beyin kanamasının ardından aylar sonra bir davette görüntülen Settar Tanrıöğen, sağlık durumunu hakkında açıklamalarda bulundu.
2024 yılında beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve 1,5 ay içerisinde 3 kez ameliyat olan ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
TEDAVİSİNE GÖZLERDEN UZAKTA DEVAM EDİYORDU
"Beyin kanaması sonrası uzatmaları yaşıyorum. Hiç evden çıkmıyordum, yeni dolaşmaya başladım. Aylık kontrollerim devam ediyor. Daha iyiyim ve her şey yolunda."
Uzun bir aranın ardından ortaya çıkan ünlü oyuncunun sağlıklı görüntüsü hayranlarını sevindirdi.
24 Nisan 2026