'Herkes Ona Öyle Seslenir'
Kenan İmirzalıoğlu?nun camiadaki mahlası ortaya çıktı!
"A.B.İ." dizisinin yıldız isimlerinden Sinan Tuzcu, rol arkadaşı Kenan İmirzalıoğlu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, İmirzalıoğlu'nun camiadaki mahlasını ilk kez açıkladı.
"Deli Yürek", "Karadayı", "Ezel" ve "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" gibi bir döneme damga vuran yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir süre ara verdiği ekranlara "A.B.İ." dizisiyle dönüş yaptı.
Başarılı performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşlarından Sinan Tuzcu, Saba Tümer'in programında Kenan İmirzalıoğlu'yla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
İmirzalıoğlu'ndan "Kenan abi" şeklinde bahseden ünlü oyuncuya, Saba Tümer, "Abi mi diyorsun?" sorusunu sorunca, Tuzcu ise ünlü isme herkesin abi dediğini dile getirdi.
İmirzalıoğlu'na yaşça büyüklerin de abi dediğini ifade eden Tuzcu, artık bu hitap şeklinin ünlü oyuncunun camiadaki mahlası haline geldiğini söyledi.