Dünyada En Hızlı Konuşulan Diller Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada
Dünyanın en hızlı konuşulan dilleri üzerine yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çekti. Araştırmaya göre, diller arasında konuşma hızı bakımından önemli farklılıklar olduğu ortaya kondu.
Dillerin konuşma hızına göre yapılan araştırmalar, bazı dillerin saniyede çok daha fazla hece ürettiğini ortaya koydu.
Japonca saniyede 7,8 heceyle zirvede yer alırken, Türkçe ve diğer dillerin sıralaması dikkat çekti.
Uzmanlara göre bu durum, dilin yapısı ve kültürel iletişim tarzıyla yakından ilgili.
DÜNYANIN EN HIZLI KONUŞULAN DİLLERİ
Japonca - 7.84 hece/saniye
İspanyolca - 7.82 hece/saniye
Fransızca - 7.18 hece/saniye
İtalyanca - 6.99 hece/saniye
Portekizce - 6.88 hece/saniye
Türkçe - 6.87 hece/saniye
Hintçe - 6.55 hece/saniye
İngilizce - 6.19 hece/saniye
Vietnamca - 5.28 hece/saniye
Mandarin Çincesi - 5.18 hece/saniye
BEYİN HER DİLDE AYNI HIZLI ÇALIŞIYOR
En dikkat çekici bulgulardan biri ise şu: İnsan beyni, hangi dil konuşulursa konuşulsun bilgiyi neredeyse aynı hızda işliyor. Yani hızlı konuşulan bir dil, daha fazla bilgi aktarıldığı anlamına gelmiyor