Müebbet Hapis Talebi
Futbolcu cinayetinde yeni gelişme!
Ümraniye'de futbolcu Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği elim olayla ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet cezası isterken, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında "Kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan hapis cezası talep etti.
İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi düzenlenen silahlı saldırıda, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık iddianameyi tamamladı. Aralarında saldırıyı gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında hapis cezası istendi.
ANNE- KIZ HAKKINDA AZMETTİRME SUÇUNDAN HAPİS TALEBİ
İddianamenin en dikkat çekici noktalarından biri şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'na Savcılık, "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
Ayrıca Savcılık, şarkıcının annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.
BABA KADAYIFÇIOĞLU'NA 15 YIL, OĞLUNA MÜEBBET İSTENDİ
Öte yandan Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı.
Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis cezasının yanı sıra ateşli silahlar kanununa muhalefetten 1 yıl 3 ay hapis cezası istenirken, baba Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında ise "Kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İZZET YILDIZHAN'A 5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ
Dosyada adı geçen bir diğer isim ise ünlü türkücü İzzet Yıldızhan oldu. Yıldızhan hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Diğer şüpheliler hakkında da suça iştirak ve yardım yataklık derecelerine göre çeşitli hapis cezaları talep edildi.