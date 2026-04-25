Müebbet Hapis Talebi

Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı

Müebbet Hapis Talebi

Futbolcu cinayetinde yeni gelişme!

    Ümraniye'de futbolcu Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği elim olayla ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Savcılık şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve cinayet zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet cezası isterken, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında "Kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan hapis cezası talep etti.

    İstanbul Ümraniye'de 19 Mart gecesi düzenlenen silahlı saldırıda, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

    Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada savcılık iddianameyi tamamladı. Aralarında saldırıyı gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında hapis cezası istendi.

    ANNE- KIZ HAKKINDA AZMETTİRME SUÇUNDAN HAPİS TALEBİ

    İddianamenin en dikkat çekici noktalarından biri şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'na Savcılık, "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

    Ayrıca Savcılık, şarkıcının annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında da "Kasten adam öldürmeye azmettirme" suçundan hapis cezası istendi.

    BABA KADAYIFÇIOĞLU'NA 15 YIL, OĞLUNA MÜEBBET İSTENDİ

    Öte yandan Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ise "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı.

    Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis cezasının yanı sıra ateşli silahlar kanununa muhalefetten 1 yıl 3 ay hapis cezası istenirken, baba Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında ise "Kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

    İZZET YILDIZHAN'A 5 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

    Dosyada adı geçen bir diğer isim ise ünlü türkücü İzzet Yıldızhan oldu. Yıldızhan hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    Diğer şüpheliler hakkında da suça iştirak ve yardım yataklık derecelerine göre çeşitli hapis cezaları talep edildi.

25 Nisan 2026