İşte En Tehlikeli Yollar: Zirvede 'Türkiye' Sürprizi
Dünya genelinde sürücülerin en çok zorlandığı yollar yeniden gündeme geldi. Keskin virajlar, uçurum kenarları ve zorlu doğa koşullarıyla öne çıkan rotalar sıralandı. Avrupa'dan Asya'ya uzanan listede birçok riskli güzergâh yer alırken, ilk sıradaki yolun Türkiye'de bulunması dikkat çekti.
Dünya genelinde sürüş güvenliği açısından en zorlu rotalar arasında gösterilen yollar, coğrafi şartları ve altyapı özellikleriyle öne çıkıyor. Bu güzergâhlarda araç kullanmak, sadece direksiyon hakimiyeti değil aynı zamanda ciddi bir dikkat ve tecrübe gerektiriyor.
Farklı kıtalardan seçilen yolların yer aldığı listede Türkiye'den bir rota zirvede bulunuyor.
10. Stelvio Geçidi - İtalya
Stelvio Geçidi, Avrupa'nın en yüksek geçitlerinden biri olarak biliniyor. Art arda gelen keskin virajları ve dar şeritleri, özellikle kış aylarında sürüşü daha da zorlaştırıyor.
9. Siçuan-Tibet Karayolu - Çin
Siçuan-Tibet Karayolu, dünyanın en uzun ve en zorlu yollarından biri olarak kabul ediliyor. Yüksek irtifa, heyelan riski ve sert hava koşulları sürücüler için ciddi risk oluşturuyor.
8. Atlantik Yolu - Norveç
Atlantik Yolu, okyanus üzerindeki köprüleriyle dikkat çekiyor. Özellikle fırtınalı havalarda dalgaların yolu aşması sürüş güvenliğini etkiliyor.
7. Zoji La Geçidi - Hindistan
Zoji La Geçidi, dar yolları ve ani hava değişimleriyle biliniyor. Yoğun kar yağışı ve düşük görüş mesafesi, bu rotayı yılın büyük bölümünde riskli hale getiriyor.
6. Sibirya Yolu (Yakutsk) - Rusya
Yakutsk Yolu, dünyanın en soğuk bölgelerinden birinde yer alıyor. Kışın donmuş yollar, yazın ise çamur ve su birikintileri sürüşü zorlaştırıyor.