Gonca Vuslateri İsyan Etti!
"Sektörel bir sorun haline geldi"
Gonca Vuslateri, konuk olduğu televizyon programında bakıcı sistemiyle ilgili yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. 2024 yılında kızı Asya'yı kucağına alan Vuslateri, dadının lohusa dönemindeki öneminden bahsetti.
"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bebek bakımı ve bakıcı sistemiyle ilgili yapmış olduğu açıklamalarla gündeme geldi.
2024 Mart ayında Levent Yaşar ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, aynı yıl kızı Asya'yı kucağını almıştı.
Vuslateri, lohusa döneminde yaşanan hassas ve zorlu süreçte yönlendirmelerin ve desteğini önemini vurguladı.
"TRAVMALAR YAŞAYAN ARKADAŞLARIM VAR"
"Lohusalık döneminde gelen dadının çok büyük önemi var. Size destek mi oluyor yoksa sizi eleştiren bir dadı mı? Öyle travmalar yaşayan arkadaşlarım var" diyen Vuslateri, bazı bakıcıların anne ve bebek arasındaki dengeyi olumsuz etkileyebildiğini ifade etti.
Ünlü isim bu süreçte yaşadığı deneyimlerinden örnekler paylaşarak "Lohusayken 'Sütün yetmiyor galiba, ben mama vereyim' diyen dadılar var. Çocuğumun ayakta sallanmasını istemiyorum ama sonra bir dadı geliyor ve çocuğumu ayakta sallamaya başlıyor" sözleriyle ifade ederek yaşanan düzensizlikleri dile getirdi.
"DADI BİR ANDA EVDEN GİTMİŞ OLABİLİYOR"
Bu süreçte dadıların ekonomik teklifleri geri çevirmeyerek "Biri 'Ben sana 5 bin lira daha fazla veririm' dediğinde dadı bir anda evden gidebiliyor. Oturmuş bir sistem kurmak gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde kızı Asya'nın 2. yaş gününü yaptığı duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.
"SEN ALLAH İLE ARAMDAKİ EN EFSUNLU DUASIN"
"Beni bu muhteşem duyguyla onurlandırdığın için sana minnettarım. Umarım verdiğim mücadeleden daima gururla bahsedersin .. annen ve baban olarak senin dünyana nefes olmak için verdiğimiz mücadeleyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum..
Sen Allah ile aramdaki en efsunlu duasın.
Seni ve tüm çocukları korusun diye her sabah her akşam duam..
2 yaş armağanı olarak peşinden koşarken kendime ısmarladığım tüm düşüşler helal olsun annem..
Sen benim kendimde seçtiğim ve sarmaladığım en güzel parçamsın.. daima"