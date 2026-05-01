Türkiye Endonezya'yı geçti: İslam ülkeleri arasında en büyük ekonomi oldu
Dünyanın En İyi 10 Pastırması

Listeye 2 Türk lezzeti damga vurdu!

  1. Farklı kültürlerden sayısız geleneksel lezzeti mercek altına almaya devam eden dünyanın en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, yine ezberbozan bir listeyle gündemde. Türk mutfağına listelerinde sıklıkla yer veren fenomen platform, bu kez dünyanın en iyi 10 pastırmalarını sıraladı.

  2. <strong>Geleneksel yemek tariflerini, yerel malzemeleri, otantik restoranları ve yemek eleştirmenlerinin incelemelerini bir araya getirerek dünya mutfakları hakkında küresel bir bakış açısı sunan fenomen gastronomi rehberi TasteAtlas, hazırladığı listelerle dünyada viral olmaya devam ediyor.</strong>

  3. <strong>'En'leri sıraladığı listelere bir yenisini daha ekleyen platform, şimdi de 'Dünyanın En İyi Pastırmaları' listesini yayımladı.</strong>

  4. <span><strong>10 farklı maddenin yer aldığı listeye 2 Türk lezzeti damga vurdu. İşte, çok konuşulan 'Dünyanın En İyi Pastırmaları' listesi...</strong></span>

  5. <strong>10. UZİCKA PRSUTA /SIRBİSTAN</strong>

  6. <strong>9. VİSOCKA PECENİNA / BOSNA HERSEK</strong>

  7. <strong>8. ZLATİBORSKA PRSUTA / SIRBİSTAN</strong>

  8. <strong>7. MONTREAL - STYLE SMOKED MEAT / KANADA</strong>

  9. <strong>6. PASTIRMA / TÜRKİYE</strong>

  10. <strong>5. AFYON PASTIRMASI / TÜRKİYE</strong>

  11. <strong>4. BRESAOLA DELLA VALTELLİNA / İTALYA</strong>

  12. <strong>3. PASTARMA GOVEZHDA / BULGARİSTAN</strong>

  13. <strong>2. CECİNA DE LEON / İSPANYA</strong>

  14. <strong>1. SUHO MESO / BOSNA HERSEK</strong>

