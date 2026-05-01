Ayrılık Sonrası Kızlarının Doğum Gününde Bir Araya Geldiler
Son dönemde özel hayatlarıyla sıkça konuşulan alan ünlü oyuncular Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları Alin ve Lina'nın yeni yaş heyecanına ortak oldu. Beyoğlu'nda düzenlenen eğlenceli organizasyonda, ikizlerin mutluluğu için bir araya gelen ikili, gün boyu çocuklarıyla oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.
ÖRNEK EBEVEYNLİK
Kutlama boyunca boyama yapan ve arkadaşlarıyla koşturan ikizlerin neşesi görülmeye değerdi. Ayrılık kararı almalarına rağmen çocuklarının bu özel gününde örnek bir ebeveynlik sergileyen Akil ve Altan çiftinin, kutlama boyunca sergiledikleri samimi tavırlar dikkatlerden kaçmadı.
"EN ÇOK BEN ÖĞRENİYORUM"
Aydın Hamza'nın haberine göre Akil, Instagram'daki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"NE OLURSA OLSUN YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ"
Sözlerini sürdüren Akil, "Sevmeyi, denemeyi, bazen yavaşlamayı, sonra koşmayı, an'da kalmayı, dinlemeyi, coşkulu olmayı bazen de durmayı. Sevinmeyi de, sabretmeyi de, bazen bırakmayı, bazen daha sıkı tutmayı? Hayat hep güzel olmayacak biliyorum, ama şundan eminim; Ne olursa olsun, yalnız yürümeyeceksiniz." dedi.
"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ BİRBİRİNİZ VARSINIZ"
Son olarak Pelin Akil, "Önce şükürler olsun ki birbiriniz varsınız sonra da ben hep orada olacağım. Bazen önünüzde, bazen yanınızda bazen de arkanızda. Ama her zaman yakınınızda? Sizin anneniz olmak hayatımın en gerçek, en sahici hali. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum." sözlerini ifade etti.