'İzdivaç Sütlacı' Gerçek Oldu!
Önce sütlaç, sonra izdivaç" repliğiyle hafızalara kazınan Oruç ve Eleni sahnesi sosyal medyada yeniden gündem oldu
-
"Önce sütlaç, sonra izdivaç" repliğiyle hafızalara kazınan Oruç ve Eleni sahnesi sosyal medyada yeniden gündem oldu; bir işletme bu ilgiyi "Oruç Eleni izdivaç sütlacı" ile menüsüne taşıdı.
-
Ekranların reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de Oruç ve Eleni karakterlerinin birlikte yer aldığı sütlaç sahnesi, gerçek hayata taşındı.
-
"ÖNCE SÜTLAÇ, SONRA İZDİVAÇ" REPLİĞİ İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTIDizide Oruç'un annesinin, oğluna gelin olarak düşündüğü Eleni'yi Hamsiköy'e sütlaç yemeye götürmek istemesi üzerine söylediği "Önce sütlaç, sonra izdivaç" sözü, sahnenin en dikkat çekici repliklerinden biri olmuştu.
-
Bu sahne, sosyal medyada defalarca paylaşılarak dizinin unutulmaz anları arasına girdi.
-
İKONİK SAHNENİN SÜTLACI ARTIK GERÇEK!Popülerliğin artmasıyla birlikte bir işletme de bu ilgiyi fırsata çevirerek menüsündeki sütlaca "Oruç Eleni izdivaç sütlacı" adını verdi.
-
Restoranın bu hamlesi, dizinin hayranları tarafından sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı ve çok sayıda yorum aldı.