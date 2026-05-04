Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Türkiye, bölgenin en güçlü ve istikrarlı ülkesi
Kurban Bayramı Ne Zaman, Bayram Tatili 9 Gün Mü Olacak?

Bakan Ersoy'dan 9 günlük tatil açıklaması

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihlerde idrak edileceği belli oldu. Gözler ise 4 Mayıs'ta yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Hükümet tarafından alınacak kararla birlikte bayram tatilinin akıbeti belli oldu. Peki, Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?

    2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi Salı gününe, birinci günü ise Çarşamba gününe denk geliyor.

     

    İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

     

    Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım Gün Tatil

     

    Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

     

    Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

     

    Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

     

    Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)

    2026 Kurban Bayramı arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci gününün Çarşamba olması ise 9 günlük tatil ihtimalini güçlendiriyor. Eğer Pazartesi ve Salı günleri hükümet tarafından idari izin kapsamına alınırsa, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok vatandaş, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

    Hükümetin 23 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği kabine toplantısında Kurban Bayramı tatiliyle ilgili bir konu gündemde yer almadı.

     

    Gözler ise 4 Mayıs'ta yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Hükümet tarafından yapılacak yeni kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin gündeme gelmesi bekleniyor.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında gazetecilerle bir araya geldi.

     

    Ersoy'a Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil olup olmayacağı sorusu yöneltildi.

     

    Bakan Ersoy, "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar." dedi.

     

    Tatil süresi ile ilgili son karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede alınacak.

4 Mayıs 2026