Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Doğum İzni 24 Hafta Mı Oldu, Başvuru Nasıl Yapılır?

Doğum izni başvuruları 2026 başladı.

  1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvuruların bugün başladığı bildirildi. Peki, 24 haftalık doğum izni başvurusu nasıl yapılır?

  24 HAFTALIK SÜREYİ DOLDURMAYANLARDA BAŞVURABİLECEK

Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış annelerin 8 haftalık ilave izinden yararlanabildiği belirtilen açıklamada, ek düzenlemenin 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsadığı vurgulandı.

  BAŞVURULAR 15 MAYIS'TA SONA ERECEK

Açıklamada, "Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek.

    Açıklamada, "Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor. 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek.

  BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Doğum izni, 1 Mayıs 2026 itibarıyla 8 hafta doğum öncesi ve 16 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin olarak uygulanmaya başladı. Anne adayları, gebeliğin 32. haftasında doktordan "çalışabilir" veya "izinli" raporu alınarak, dilekçe ile işverene başvurabilir.

16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan ve 24 haftayı tamamlamayan annelerde ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor.

    Doğum izni, 1 Mayıs 2026 itibarıyla 8 hafta doğum öncesi ve 16 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin olarak uygulanmaya başladı. Anne adayları, gebeliğin 32. haftasında doktordan "çalışabilir" veya "izinli" raporu alınarak, dilekçe ile işverene başvurabilir.

     

4 Mayıs 2026