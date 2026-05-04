Doğum İzni 24 Hafta Mı Oldu, Başvuru Nasıl Yapılır?

Doğum izni, 1 Mayıs 2026 itibarıyla 8 hafta doğum öncesi ve 16 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin olarak uygulanmaya başladı. Anne adayları, gebeliğin 32. haftasında doktordan "çalışabilir" veya "izinli" raporu alınarak, dilekçe ile işverene başvurabilir.

16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan ve 24 haftayı tamamlamayan annelerde ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor.