İstanbul'u Terk Etti! Elektriksiz Ve Telefonsuz Yaşıyori

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı rolüyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Bülent Polat'tan radikal karar...

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı rolüyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Bülent Polat aldığı radikal kararla gündem oldu. İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu köy hayatı gündem oldu. 

    Hem Avrupa Yakası'nda 'Şehsuvar' (Şesu) karakteriyle milyonları kahkahaya boğan, hem de Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur Taşkın olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bülent Polat İstanbul'u terk ettiğini açıkladı. 

    KÖY HAYATINI SEÇTİ

    Polat, eşi ve iki evladını yanına aldığı gibi soluğu Çanakkale'de aldı. En yakın yerleşime 5 km uzaklıkta, elektriksiz ve telefonsuz bir yaşam kurdu. Polat 6 dönümlük arazinin 2-3 dönümüne ekip yaptı.

    Katıldığı bir YouTube kanalında yeni hayatının tüm detaylarını samimiyetle anlatan Polat, çocukları Doğa ve Doğu'nun bu değişime olan uyumunu hayranlıkla anlattı. Şehirdeki akranları ellerinden tablet düşürmezken, Polat'ın çocukları şimdilerde babalarıyla birlikte ormanda odun topluyor. 

    Bülent Polat açıklamasında "Elma var, armut var, ayva var, hünnap var, kiraz var, hangi ağaç yerini ve kar deresini sever onlar hayatta kalıyor. Kar Deresi'ni seven kalıyor" dedi. 

    "BURADA TELEFON ÇEKMİYOR"Polat yerleştiği yerle ilgili, "Çocuklarımın burayı sevmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeğimizi sobanın üzerinde yapıyoruz. Toprakla haşır neşiriz. Ekim dikim zamanı olduğu için. Mesele yaşamsal'' diye konuştu. 

    Başarılı oyuncu devamında "Hiç büyük eve ihtiyacım yok. Bir çalışma masası var. Belli başlı kitaplarımı burada okuyorum. Yorulduğum zaman dinlenebileceğim çekyatım, kitap okuma koltuğum, yemek masam, yatak odam, hepsi bir odada. Evet, bu kadarlık bir alanım var" dedi. 

5 Mayıs 2026