Coşkun Sabah Kadir İnanır'ın Son Halini Paylaştı!
Türk sinemasının değerli ismi Kadir İnanır, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi süreci devam eden usta ismin son hali Coşkun Sabah'ın ziyaretiyle ortaya çıktı.
2024 yılında üçüncü kez beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda uzun bir süre tedavi gören Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır, sağlık durumuyla sevenlerinin yakın takibinde.
4 aylık kritik tedavinin ardından vücudunun hareket kabiliyetini yeniden kazanmak için yaklaşık 1 yıldır özel bir klinikte fizik tedavi gören İnanır, yoğun bir program uyguluyor.
Haftanın 5 günü fizik tedavi gören İnanır'ı bu süreçte dostları ve yakınları ise bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Zaman zaman yeni kareleriyle sevenlerinin yüreğine su serpen usta oyuncunun, son hali ortaya çıktı.
Coşkun Sabah, yakın dostu Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti. Sabah, ziyaret sonrası usta isimle karelerini sosyal medya hesabından paylaşarak sanatçının oldukça mutlu olduğunu ve moralinin yerinde göründüğünü dile getirdi.
İnanır'ın gözlerindeki neşeye dikkat çeken Sabah, usta oyuncuyu iyi gördüğünü ve kendisine acil şifalar dilediğini de sözlerine eklemeyi ihmal etmedi.
İşte, Kadir İnanır'ın son hali...