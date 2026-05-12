23.00-05.00 Saatlerine Dikkat
Dikkat çeken ruh sağlığı açıklaması!
Son dönemde sosyal medyada sık sık uyku süreleri ile ilgili yayımlanan videolar sonrası Prof. Dr. Arif Verimli uyku düzeninin nasıl olması gerektiği konusunda son noktayı koydu.
Günümüzde yoğun stres, sağlıksız uyku düzeni ve uzun süre ekran başında kalmak, zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.
Özellikle son yıllarda uyku sorunlarına dair ciddi bir artış bulunuyor. Prof. Dr. Arif Verimli'den ruh sağlığı ve uyku düzenine dair dikkat çeken bir açıklama geldi.
Verimli, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıda ruh sağlığını korumanın altın kuralını açıkladı.
Verimli, zihin sağlığının korunması için biyolojik saate uyum sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "23:00 - 05:00 saatleri arasında uyuyacaksınız. Ruh sağlığı için başka yolu yok!" ifadelerini kullandı.
23.00-05.00 ARASI NEDEN ÖNEMLİ?
Prof. Dr. Arif Verimli, bu sorunun yanıtını şu sözlerle verdi:
"Çünkü melatoninin en yüksek olduğu saat dilimi budur ve uykusuz asla ruh sağlığı olmaz. Uyuyamayan yardım alsın"
Son dönemde yapılan uyku araştırmaları, uyku kalitesinin yalnızca "kaç saat uyunduğu" ile değil, uyku düzeni, biyolojik saat (sirkadiyen ritim) ve çevresel faktörlerle de doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.