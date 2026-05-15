TCMB anketi açıklandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Dünyanın En Sıcak 10 Ülkesi

Afrika'dan Körfez'e kavurucu liste

  1. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre 2026 itibarıyla küresel ısınmanın etkileri rekor seviyeye ulaştı. Afrika ülkeleri yıllık ortalama sıcaklıklarda öne çıkarken, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Körfez ülkelerinde sıcaklıklar 50°C sınırına dayanıyor. Uzmanlar, aşırı nemle birleşen bu sıcaklıkların artık "yeni normal" haline geldiğini belirtiyor.

    EN SICAK 10 ÜLKEDE KAVURUCU REKORLAR

    Dünyanın en sıcak ülkeleri sıralaması, yıllık ortalama sıcaklık değerlerine göre belirlendiğinde listenin başında Batı Afrika ülkeleri yer alıyor. Yıl boyunca etkisini sürdüren kavurucu sıcaklıklar nedeniyle Burkina Faso, yaklaşık 30°C'lik yıllık ortalama sıcaklığıyla dünyanın en sıcak ülkesi olarak öne çıkıyor. Mali ve Senegal gibi Sahra Çölü'ne yakın ülkeler de listenin üst sıralarında bulunuyor.

    DÜNYANIN EN SICAK ÜLKESİ BURKINA FASO

    Yaklaşık 30°C yıllık ortalama sıcaklığa sahip olan Burkina Faso, yıl boyunca etkisini sürdüren kavurucu hava koşullarıyla dünyanın en sıcak ülkesi olarak gösteriliyor.

    DÜNYANIN EN SICAK 10 ÜLKESİ

    Yıllık ortalama sıcaklık verilerine göre sıralandı:

    Örneğin: Burkina Faso'nun yıllık ortalama sıcaklığı yaklaşık 30°C olsa da yazın bazı bölgelerde sıcaklık 45°C'nin üzerine çıkabiliyor. Katar ve BAE'de yıllık ortalama yaklaşık 28-29°C olsa da günlük maksimum sıcaklıklar yazın 50°C'ye yaklaşabiliyor.

    1) Burkina Faso: 30.0°C

    Yıl boyunca devam eden aşırı sıcaklıklarla listenin zirvesinde yer alıyor.

    2) Mali: 29.7°C

    Sahra Çölü'nün etkisiyle yaz aylarında ekstrem sıcaklıklar görülüyor.

    3) Aruba: 29.6°C

    Tropikal iklim nedeniyle sıcaklık yıl boyunca yüksek seyrediyor.

    4) Senegal: 29.4°C

    Batı Afrika'nın sıcak ve kurak iklim kuşağında bulunuyor.

    5) Moritanya: 29.3°C

    Çöl iklimi nedeniyle gün içinde sıcaklıklar çok yüksek seviyelere çıkabiliyor.

    6) Cibuti: 29.2°C

    Afrika Boynuzu'nun en sıcak bölgelerinden biri olarak biliniyor.

    7) Gambiya: 28.8°C

    Yüksek nem oranı ve sıcak hava yıl boyunca etkili oluyor.

    8) Katar: 28.7°C

    Yaz döneminde 50°C'ye yaklaşan sıcaklıklarla dikkat çekiyor.

    9) Birleşik Arap Emirlikleri: 28.6°C

    Özellikle yaz aylarında 45-50°C arası sıcaklıklar sık görülüyor.

    10) Marshall Adaları: 28.6°C

    Tropikal ada iklimi nedeniyle sıcaklık ortalaması oldukça yüksek seviyede seyrediyor.

    KAVURUCU SICAKLIKLARIN NEDENİ NE?

    Bu ülkelerin dünyanın en sıcak bölgeleri arasında yer almasının temel nedeni, ekvatora yakın konumları, çöl iklimi ve yıl boyunca yoğun güneş ışığı almalarıdır.

    Özellikle Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Senegal gibi Sahra Çölü çevresindeki ülkelerde yağış miktarı oldukça düşük, hava ise büyük bölümde kuru ve sıcak geçiyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde ise çöl sıcaklığına ek olarak yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı daha da artırıyor.

    Aruba ve Marshall Adaları gibi tropikal ada ülkelerinde ise sıcaklık yıl boyunca fazla değişmeden yüksek seviyelerde kalıyor.

15 Mayıs 2026