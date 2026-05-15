Dünyanın En Sıcak 10 Ülkesi

KAVURUCU SICAKLIKLARIN NEDENİ NE?

Bu ülkelerin dünyanın en sıcak bölgeleri arasında yer almasının temel nedeni, ekvatora yakın konumları, çöl iklimi ve yıl boyunca yoğun güneş ışığı almalarıdır.

Özellikle Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Senegal gibi Sahra Çölü çevresindeki ülkelerde yağış miktarı oldukça düşük, hava ise büyük bölümde kuru ve sıcak geçiyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinde ise çöl sıcaklığına ek olarak yüksek nem oranı hissedilen sıcaklığı daha da artırıyor.

Aruba ve Marshall Adaları gibi tropikal ada ülkelerinde ise sıcaklık yıl boyunca fazla değişmeden yüksek seviyelerde kalıyor.