Türkiye En Çok Ne Sipariş Ediyor?
Ne lahmacun ne döner zirve şaşırttı
Pandemi sonrası büyümesini sürdüren hızlı ticaret modeli, yalnızca market alışverişlerinde değil yemek sektöründe de büyük bir sıçrama yarattı. Bir dönem sipariş listelerinin değişmez lideri olan lahmacun, bu kez zirveyi hamburger ve pizzaya bıraktı. Veriler, Türkiye'de tüketicilerin fast food ürünlerine yöneliminin giderek arttığını gösteriyor.
HIZLI TİCARET PAZARI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanlığı'nın "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerine göre, hızlı ticaret hacmi son bir yılda yüzde 55,6 artış göstererek 388,7 milyar TL'ye ulaştı. Anında veya planlı teslimat sistemlerini kapsayan bu model, 2019'dan bu yana dikkat çekici bir büyüme performansı sergiledi.
2019-2025 döneminde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 138,7 olarak hesaplanırken, hızlı ticaretin toplam e-ticaret içindeki payı da yüzde 1,6'dan yüzde 8,5 seviyesine yükseldi.
Karanlık mağazalar ve motokurye sistemi etkili oldu
Sektördeki büyümenin temel nedenleri arasında yalnızca online siparişlere hizmet veren "karanlık mağazalar", gelişmiş lojistik ağları ve motokurye sistemleri yer aldı. Tüketicilerin hızlı teslimata olan ilgisi, özellikle yemek ve market alışverişlerinde yeni iş modellerinin yaygınlaşmasını sağladı.
Uzmanlara göre kullanıcılar artık yalnızca ürün değil, hız ve kolaylık satın alıyor.
YEMEK SİPARİŞLERİ HIZLI TİCARETİN LOKOMOTİFİ OLDU
Rapora göre hızlı ticaret hacminin en büyük kısmını yemek sektörü oluşturdu. Toplam hacmin yüzde 69,5'i yemek kategorisinden gelirken, gıda ve süpermarket alışverişlerinin payı yüzde 30,5 olarak kaydedildi.
Bu tablo, kullanıcıların dijital platformları en yoğun şekilde hazır yemek siparişlerinde kullandığını gösterdi.
MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLER ÖNDE
Gıda ve süpermarket kategorisinde en fazla sipariş edilen ürün grubu atıştırmalıklar oldu. Çikolata, bisküvi ve gofret gibi ürünlerin toplam hacmi 4,64 milyar TL'ye ulaştı.
Temizlik ve ev bakım ürünleri 3,96 milyar TL ile ikinci sırada yer alırken, tavuk ürünleri 3,46 milyar TL ile öne çıktı. İşlenmiş et ürünleri, süt ve pet şişe su da yoğun talep gören kategoriler arasında bulundu.
HAMBURGER LAHMACUNU GERİDE BIRAKTI
Yemek siparişlerinde ise dikkat çeken değişim fast food ürünlerinde yaşandı. 2025 verilerine göre en yüksek harcama 26,74 milyar TL ile hamburger kategorisinde gerçekleşti.
Hamburgeri 17,03 milyar TL ile pizza takip ederken, tavuk döner 12,56 milyar TL ile üçüncü sırada yer aldı. Uzun yıllardır en popüler siparişler arasında bulunan lahmacun ise 6,67 milyar TL hacimle dördüncü sıraya geriledi.
Izgara et ürünleri, çiğ köfte, tost ve sandviç çeşitleri de yoğun sipariş alan diğer kategoriler arasında yer aldı.
SİPARİŞLERİN MERKEZİ BÜYÜKŞEHİRLER OLDU
Hızlı ticaret işlemlerinin büyük bölümü Türkiye'nin büyükşehirlerinde gerçekleşti. İstanbul tek başına toplam işlem hacminin yüzde 55,4'ünü oluştururken, sipariş sayısındaki payı yüzde 57,7'ye ulaştı.
Ankara yüzde 8,1'lik hacim oranıyla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise yüzde 7'lik payla üçüncü sıraya yerleşti. Bursa, Antalya ve Kocaeli de hızlı ticaret kullanımının yoğun olduğu şehirler arasında dikkat çekti.