Türkiye En Çok Ne Sipariş Ediyor?

MARKET ALIŞVERİŞLERİNDE ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLER ÖNDE

Gıda ve süpermarket kategorisinde en fazla sipariş edilen ürün grubu atıştırmalıklar oldu. Çikolata, bisküvi ve gofret gibi ürünlerin toplam hacmi 4,64 milyar TL'ye ulaştı.

Temizlik ve ev bakım ürünleri 3,96 milyar TL ile ikinci sırada yer alırken, tavuk ürünleri 3,46 milyar TL ile öne çıktı. İşlenmiş et ürünleri, süt ve pet şişe su da yoğun talep gören kategoriler arasında bulundu.