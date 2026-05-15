TCMB anketi açıklandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Türkiye En Çok Ne Sipariş Ediyor?

Ne lahmacun ne döner zirve şaşırttı

  1. Pandemi sonrası büyümesini sürdüren hızlı ticaret modeli, yalnızca market alışverişlerinde değil yemek sektöründe de büyük bir sıçrama yarattı. Bir dönem sipariş listelerinin değişmez lideri olan lahmacun, bu kez zirveyi hamburger ve pizzaya bıraktı. Veriler, Türkiye'de tüketicilerin fast food ürünlerine yöneliminin giderek arttığını gösteriyor.

    Ankara yüzde 8,1'lik hacim oranıyla ikinci sırada yer aldı. İzmir ise yüzde 7'lik payla üçüncü sıraya yerleşti. Bursa, Antalya ve Kocaeli de hızlı ticaret kullanımının yoğun olduğu şehirler arasında dikkat çekti.

15 Mayıs 2026