TCMB anketi açıklandı: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
En Çok Kullanılan Ad Ve Soyadlar Açıklandı!

Türkiye'nin isim haritası

  1. Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında "Mehmet" ve "Fatma" 2025'te de ilk sıradaki yerini korudu.

  2. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken, en yaygın soyadı olan&nbsp;"Yılmaz"ı kullananların sayısı ise artış gösterdi.

  4. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre, 2025 yılında&nbsp;"Yılmaz"&nbsp;soyadını taşıyanların sayısı 1 milyon 177 bin 896 olarak kayıtlara geçti. Soyadı&nbsp;"Kaya"&nbsp;olanların sayısı 899 bin 722,&nbsp;"Demir"&nbsp;soyadlıların sayısı ise 876 bin 934 kişi olarak tespit edildi.

    Verilere göre, 2018'de 1 milyon 134 bin 443 kişinin taşıdığı "Yılmaz" soyadı, aradan geçen sürede 43 bin 453 kişi artarak 2025'te 1 milyon 177 bin 896'ya ulaştı.

15 Mayıs 2026