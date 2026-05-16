Bakan Tekin: Eğitim sistemimizde kültüre daha fazla yer açacağız
ATM Limitlerinde Güncelleme

Kim ne kadar çekebilecek? Banka banka güncel para çekme limitleri

  1. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala nakit ihtiyacı olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. Bankalar, ATM para çekme limitlerini güncelledi.

  2. Kurban Bayramı öncesi piyasalardaki hareketlilik artarken, bankacılık sektöründen de kritik bir hamle geldi. Vatandaşların şubelerde yoğunluk oluşturmaması ve nakit paraya daha kolay erişebilmesi amacıyla günlük para çekme limitleri yukarı yönlü revize edildi.

  3. <strong>ATM para çekme limitleri ne kadar oldu?</strong><br>Yeni düzenlemeyle birlikte en yüksek limit 60.000 TL ile Enpara'da görülürken, QNB Bank günlük 50.000 TL çekim imkanıyla dikkat çekiyor. Kamu bankalarında ve özel bankaların birçoğunda ise limitlerin 10.000 TL ile 20.000 TL arasında yoğunlaştığı gözlemleniyor.

  4. <strong>Banka banka güncel ATM ve QR limitleri</strong><br>Hangi banka, günlük ne kadar nakit veriyor? İşte bayram mesaisi öncesi netleşen o liste...

  5. <p>Enpara: 60.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)</p> <p>QNB Bank: 50.000 TL (Nakit) + 50.000 TL (QR)</p> <p>İş Bankası: 20.000 TL (Nakit) + 20.000 TL (QR)</p>

  6. <p>Garanti BBVA: 20.000 TL (Nakit) + 20.000 TL (QR)</p> <p>Vakıflar Bankası: 20.000 TL (Nakit) + 5.000 TL (QR)</p> <p>Yapı ve Kredi Bankası: 15.000 TL (Nakit) + 15.000 TL (QR)</p>

  7. <p>ING Bank: 15.000 TL (Nakit) + 15.000 TL (QR)</p> <p>Türk Ekonomi Bankası (TEB): 15.000 TL (Nakit) + 15.000 TL (QR)</p> <p>Ziraat Bankası: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)</p> <p>Halk Bankası: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)</p>

  8. <p>Akbank: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)</p> <p>Denizbank: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)</p> <p>HSBC Bank: 10.000 TL (Nakit) + 10.000 TL (QR)</p>

  9. <strong>QR ile para çekme limiti ne kadar oldu?</strong><br>Bankalar sadece kartlı işlemlerde değil, dijital bankacılıkta da limitleri esnetti. Ancak listede dikkat çeken bir detay var: Vakıfbank gibi bazı kurumlarda kartlı çekim limiti 20 bin TL iken, QR kodla çekim limiti 5 bin TL'de kalabiliyor. Vatandaşların ATM'ye gitmeden önce mobil uygulamaları üzerinden kendi limitlerini kontrol etmesi öneriliyor.

  10. <strong>Limit üstü çekimlerde komisyon alınıyor mu?</strong><br>Belirlenen bu limitlerin üzerinde para çekmek isteyen vatandaşların "limit üstü işlem ücreti" ödemek zorunda kalabileceği hatırlatıldı. Bayram tatili boyunca ATM'lerin teknik ekipler tarafından düzenli olarak nakit ile besleneceği de gelen bilgiler arasında.

16 Mayıs 2026