Ebru Yaşar'dan Yapay Zeka Önlemi!
"Sanatın ruhu teslim edilmemeli" deyip harekete geçti
Ebru Yaşar, Harbiye Açıkhava'daki konseri öncesi yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Son dönemde müzik dünyasında tartışma yaratan yapay zeka projeleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı, sesinin izinsiz kullanımına karşı hukuki önlem aldığını açıkladı.
Teknolojiyi günlük hayatında kullandığını söyleyen Ebru Yaşar, sanatın tamamen yapay zekaya bırakılması fikrine sıcak bakmadığını ifade etti. Özellikle son dönemde sanatçı seslerinin yapay zeka aracılığıyla kopyalanması üzerine konuşan Yaşar, bu konuda müzisyenlerin daha hassas olması gerektiğini vurguladı.
"SANATIN RUHU TESLİM EDİLMEMELİ"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, şu ifadeleri kullandı:
"Teknolojiye kayıtsız kalamayız ama sanatın ruhunun yapay zekaya teslim edilmesini doğru bulmuyorum"
Ünlü sanatçı ayrıca kendi sesiyle ilgili hukuki koruma sürecini başlattığını da açıkladı. Sesinin izinsiz kullanımına karşı önlem aldığını belirten Yaşar'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Harbiye Açıkhava'daki konser hazırlıkları hakkında da konuşan Ebru Yaşar, günümüzde konser biletlerinin birçok kişi için lüks hale geldiğini söyledi.
Bu nedenle seyircisine güçlü görsel şovlarla özenle hazırlanmış bir konser sunmak istediğini belirten sanatçı, sahne hazırlıkları için uzun süredir yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.
AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada ise özellikle yapay zeka açıklamaları daha fazla konuşuldu. Bazı kullanıcılar sanatçıya destek verirken, bazı yorumlarda ise teknolojinin artık müzik sektörünün kaçınılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.
MUTLU AİLE HAYATI
Öte yandan Ebru Yaşar, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında ikiz bebeklerini dünyaya getiren sanatçı, iş insanı Necat Gülseven ile mutlu evliliğini sürdürüyor.
Yoğun konser temposuna rağmen ailesine vakit ayırmaya özen gösteren Yaşar'ın özellikle çocuklarıyla ilgili paylaşımları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor.