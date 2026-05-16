Kısa Videolar Beyni Nasıl Değiştiriyor?

"SİSTEM KUMAR MANTIĞIYLA ÇALIŞIYOR"

Yeşilay Danışma Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Dr. Süreyya Kitapçıoğlu, kısa video platformlarının kullanıcıyı ekranda tutmak için ödül mekanizmasına dayalı bir sistem kullandığını söyledi.

Kitapçıoğlu'na göre kullanıcı karşısına çıkan içeriklerin ne olacağını tam olarak bilemediği için sürekli yeni videolar izleme isteği duyuyor. Bazen ilgi çekici, bazen de tamamen farklı içeriklerin sunulması beynin ödül sistemini harekete geçiriyor ve kişiyi sürekli yeni bir içerik beklentisine sokuyor.

Uzmanlar, bu döngünün kumar oynarken oluşan psikolojik süreçlere benzediğini ve kişilerin zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden saatlerini ekran başında geçirebildiğini belirtiyor.