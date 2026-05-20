1 Milyon TL Altında Alınabilecek En İyi Otomobiller
2026 itibarıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar ciddi şekilde yükselirken, 1 milyon TL'lik bütçenin alım gücü de belirgin biçimde değişti.
Geçmişte premium segmentte düşük kilometreli araçlara ulaşılabilen bu rakamla bugün çoğu zaman 5 ila 10 yaş aralığında, yüksek kilometreli otomobiller satın alınabiliyor.
Artan sıfır araç fiyatları ve krediye erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle tüketiciler, daha ulaşılabilir seçenek olarak ikinci el piyasasına yönelmeyi sürdürüyor.
İşte 1 milyon TL'lik bütçe ile alınabilecek en mantıklı ikinci el arabalar...
EN RİSKSİZ OTOMOBİL
Fiat Egea, 1 milyon TL bütçeyle ikinci el piyasasında en çok tercih edilen araçlarından.
Egea, hem bireysel kullanıcılar hem de aileler için fiyat-performans açısından güvenli bir seçenek olarak görülüyor.
Egea, otomotiv uzmanlarına göre 1 milyon TL bandında "en risksiz" ikinci el seçeneklerinden biri.
EN SORUNSUZ, AİLELERİN İLK TERCİHİ
İkinci el otomobillerde Toyota Corolla, dayanıklılığı ve aileler için öne çıkan modeller arasında yer alıyor.
Otomatik viteste CVT şanzıman arıza çıkarma ihtimali en düşük sistemlerden.
İç hacim genişliği, bagaj kapasitesi yüksek olması ve dayanıklılığıyla aile kullanımı için birebir.
DÜŞÜK YAKIT, PRATİK KULLANIM
Renault Clio, özellikle şehir içi kullanım için önerilen modeller arasında gösteriliyor. 2020-2021 model Clio 5'ler, 800 bin - 1 milyon TL bandında alıcı buluyor.
Otomotiv uzmanları, Clio'nun düşük yakıt tüketimi ve pratik kullanımını avantaj olarak sıralarken, uzun yol konforunun ve arka diz mesafesinin sınırlı olmasını dezavantaj hanesine yazıyor.
TRAFİKTE EN RAHAT MODEL
Hyundai i20, son kasa tasarımı ve artan donanım seviyesiyle dikkat çeken modellerden biri.
i20'nin modern görünümü ve tam otomatik şanzıman (tork konvertörlü) seçenekleriyle trafikte en rahat kullanılan modellerden biri olarak öne çıkıyor.
i20'nin en büyük eksiği ikinci el piyasasının Corolla ve Egea kadar güçlü olmaması.
Focus'un en büyük avantajı yol tutuşu ve sürüş dinamikleri olurken, parça ve bakım maliyetlerinin B segmenti araçlara göre daha yüksek olması dezavantaj olarak belirtiliyor.,
EN UZUN ÖMÜRLÜ VE SORUNSUZ
Honda Civic, sağlamlığı ve motor ömrüyle ikinci el piyasasında güçlü bir konuma sahip.
Civic'in uzun ömürlü motoru ve sorunsuz yapısını öne çıkarırken, yaşından dolayı yakıt tüketiminin yeni nesil modellere kıyasla biraz daha yüksek olabileceği ifade ediliyor.