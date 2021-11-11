Görev sırasında kalp krizi geçiren Sözleşmeli Er vefat etti
Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Tarsuslu asker hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Kasım 2021 18:56
Edinilen bilgiye göre, Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi. Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Celal Esen'in Mersin'in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de baba ocağına acı haber verildi. 9 aylık sözleşmeli olan Esen'in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.