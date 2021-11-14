Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması" programında konuştu.

Buluşmaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

* Sendikal hareketler cesaret yürek işidir. Ülkeye hizmet için yapılırsa anlamlıdır. Sadece Türkiye sözü verenlerin kamu görevlilerine de herhangi bir hayrı olmaz. Ne kadar saklamaya çalışsalar da milletimiz de biliyor. Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik.

* Memurlarımızın tüm taleplerini dikkate aldık. Kamu görevlilerimizi anayasal güvenceye biz soktuk. 280 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. Kılık kıyafet yasakları kaldırdık. İnanç özgürlüğü getirdik. Kamu görevlilerimizi ek gelir sağladık. Emekli kamu görevlilerine bayram ikramiyelerine kadar pek çok destek verdik.

* 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Memur-Sen'in gayretinin şahidiyiz. Bunu sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu görüyoruz. Bundan sonra Memur-Sen'le işbirliği halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz.