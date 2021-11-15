YSK, Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik
Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 00:02
YÖNETMELİK
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEK SEÇİM KURULU MEMUR SINAV, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME
VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 18/2/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bu ilan adaylara tebliğ hükmündedir."
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin Ek'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.
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