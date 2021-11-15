Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretiminde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik.
YÖNETMELİK
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 18/2/2018 tarihli ve 30336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "bir" ibaresi "iki" olarak, üçüncü fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde geçen "altı" ibaresi "üç" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(7) Görevde yükselme sınavında başarılı olan adaylar sınavına girdikleri unvana atanarak göreve başlamadıkça unvanına denkliği sayılan diğer unvanlı görevlere atanamazlar."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.