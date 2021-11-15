Hacettepe Üniversitesi e-Devlet'ten alınan belgeler için düzeltme yaptı

Memurlar.net'te 13 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan haberde, Hacettepe Üniversitesi'nin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda e-devletten alınan karekodlu belgeleri kabul etmeyeceğini, teslim edilecek belgelerin aslı veya onaylı sureti olmasını istediğine yer verilmişti.

Üniversite yönetimi web sitesinden bir düzeltme açıklaması yayımladı. Yapılan açıklamada, E-devlet üzerinden temin edilen bazı belgelerin Karekodlarının doğruluğunun kontrolü sırasında; karekod okunamama, geçerlilik süresi olan belgenin süresinin dolması sorunlarıyla karşılaşıldığı, bu nedenle bu yönde bir düzenleme yapıldığı ancak şuana kadar bu yönde bir sorunla karşılaşılmadığı belirtildi.

Üniversite yönetimi açıklamasında "Adayların kısıtlı olan başvuru süresinde sıkıntı yaşamamaları için Fakülte web sitesinde yayınlanan duyuruda yapılan hata "karekodu olmayan veya okunamayan E-devlet çıktısı olan belgeler kabul edilmeyecektir" şeklinde düzeltilmiştir." dedi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Üniversitemiz Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Alım İlanında Müracaat Sırasında İstenen Belgelere İlişkin DÜZELTME METNİ

Üniversitemiz Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alım ilanında müracaat sırasında istenen belgeler arasında yer alan belgelerden;

Lisans/Lisansüstü diploma fotokopileri

Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili)

Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge

onaylı olarak talep edilmiştir ve önemli notlar kısmında "Onaylı istenen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir" şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bu belgelerden bazıları e-devlet üzerinden de temin edilebilmektedir. E-devlet üzerinden temin edilen bazı belgelerin Karekodlarının doğruluğunun kontrolü sırasında; karekod okunamama, geçerlilik süresi olan belgenin süresinin dolması sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle Fakültemizin konuyla ilgili duyurusunda karekodu olmayan veya okunamayan E-Devlet belgelerinin kabul edilmeyeceği vurgulanmak istenmiştir. Ancak 05.11.2021 tarihli duyuruda "05.11.2021 tarihinde Fakültemizin çeşitli Anabilim Dalları için yayınlanan araştırma görevlisi kadro ilanında istenen onaylı belgeler, Resmi Kurumlarca aslı gibidir yapılmış olmalıdır. Aslı gibidir olmayan, fotokopi olan veya E-Devlet çıktısı olan belgeler ile yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Eksik veya onaysız belge nedeniyle yaşanılacak sorunlardan Fakültemiz sorumlu değildir." Şeklindeki ifadede "E-Devlet çıktısı olan" ibaresinden önce yazılması gereken "karekodu olmayan veya okunamayan" sözcükleri sehven eksik yazılmıştır. Nitekim şuana kadar yapılan başvurularda karekodu okunan E-Devlet belgeleri de kabul edilmiş olup kimse mağdur edilmemiştir.

Adayların kısıtlı olan başvuru süresinde sıkıntı yaşamamaları için Fakülte web sitesinde yayınlanan duyuruda yapılan hata "karekodu olmayan veya okunamayan E-devlet çıktısı olan belgeler kabul edilmeyecektir" şeklinde düzeltilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.