Ak Parti'de 3 isme yeni görev
Memurlar.net olarak edindiğimiz kulis bilgisine göre, Naci Bostancı'dan boşalacak koltuk sonrası 3 isim yeni görev almış olacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 15 Kasım 2021 14:56
Memurlar.net olarak edindiğimiz kulis bilgisine göre, Naci Bostancı'dan boşalacak koltuk sonrası 3 isim yeni görev almış olacak.
Ak Parti Grup Başkanı Naci Bostancı seçim çalışmaları için Genel Merkezde görevlendirilecek.
Bostancı'nın yerine Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz atanacak.
Savunma Komisyonu Başkanlığı'na Adıyaman Milletvekili Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın getirilecek.
Ahmet Aydın'ın yerine ise Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel atanacak.