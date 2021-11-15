Ak Parti'de 3 isme yeni görev

Nöbet yerini 15 dakika önce terk eden polis memuruyla ilgili önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, nöbet yerini erken terk ettiği gerekçesi ile yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını bozdu.