AK Partili Özhaseki'den şaşırtan LGBTİ açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, TV100'de yayınlanan 'Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali' isimli programda sorulan soru üzerine LGBTİ+ bireyler için "Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var" dedi.

"Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Allah'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygı duymaktan başka elimizden bir şey gelmez bana göre."