Düzce'deki deprem sonrası Validen ilk açıklama

Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce Merkez'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.40'ta kaydedilen sarsıntı, 18,02 kilometre derinde gerçekleşti.

Deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini verdi.

Düzce Valisi Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu bildirdi.