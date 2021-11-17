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EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğün: - "Sosyal medya üzerinden atılan iftiralarla, Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 23:27
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EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokain haberinin iftira olduğu aktarılarak "Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

Kolombiya'nın Buenaventura Limanı'nda Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 4 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesiyle ilgili, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığımız üzerinden Kolombiya'ya iletilen adli istinabe talebine, Kolombiya adli makamları tarafından bugüne kadar herhangi bir cevap verilmemiştir. Ayrıca Kolombiya adli makamlarının Adalet Bakanlığımızdan herhangi bir adli yardımlaşma talebi olmamıştır. Kolombiya narkotik biriminden alındığı söylenen İspanyolca belgede, 22/09/2021 tarihinde Türkiye'ye adli istinabe talebinde bulunulduğuna ilişkin bir ifade yer almamaktadır. Belgenin resmi tercümesi açıklamamız ekindedir." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya üzerinden atılan iftiralara değinilen açıklamada, "Devletimizi küçük düşürmeye çalışan, itibarına zarar veren, organize suçlar ve uyuşturucu ticaretine yönelik mücadelesini zafiyete uğratmaya çalışan başta CHP Grup Başkanvekili Sn. Engin Özkoç olmak üzere bazı isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

#Kolombiya# kokain# Engin Özkoç
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