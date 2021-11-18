Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinin 7 maddesinde 16 Kasım 2021 tarihi itibariyle değişiklikler yapıldı. Memurlar.net olarak eski ve yeni yönerge üzerinden incelemeler yaptık.
Yapılan değişikliklere göre,
- Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde Türkçe dersinden kurs açılabilabilecek
- Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ise ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilecek
- Kurslara özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencileri, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar katılabilecek.
- Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler Bakanlıkça hazırlanacak Kılavuz ile belirlenecek.
- Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumları ile ilgili bilgi verilir.
İŞTE YÖNERGENİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ESKİ VE YENİ MADDELERİ
|Eski hüküm
|Yeni hüküm
|(3) Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir."
|Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi
MADDE 5 -
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde Türkçe dersinden kurs açılabilir.
|(6) Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir
|(6) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar öğrenci kaydı yapılabilir. Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ise ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir. Nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir
|(7) Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 8 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır.
|(7) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Yıllık düzenlenecek kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyeleri için eylül ayında planlanır. Talep olması halinde 8 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de planlanabilir
|Kurslara katılacaklar
MADDE 6 - (1) Kurslara;
a) Resmi ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dahil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,
|Kurslara katılacaklar
MADDE 6 - (1) Kurslara;
a) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Resmi ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dahil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencileri, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar katılabilir
|b) Resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının 7 nci, 8 inci,
11 inci ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık
ortaöğretimden mezun olanlar,
katılabilir.
|b) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler Bakanlıkça hazırlanacak Kılavuz ile belirlenir.
|(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40'ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, hava koşulları gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kurs merkezi müdürlüğünün planlaması dahilinde dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.
|Kurs süreleri
MADDE 7 -
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40'ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, hava koşulları gibi durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kurs merkezi müdürlüğünün planlaması dahilinde dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.
|(3) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda 7 nci ile 8 inci sınıflar ve 11 inci ile 12 nci sınıflar birleştirilebilir.
|Öğrenci/kursiyer sayısı
MADDE 8 -
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda aynı kademedeki sınıflar birleştirilebilir.
|MADDE 10- (1) Açılacak kurslar; 7, 8, 11 ve 12 nci sınıflar ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan Kılavuzda belirlenen derslerle sınırlıdır. Bu fıkra kapsamında yer almayan sınıf seviyeleri ve Kılavuzda belirlenmeyen derslerden kurs açılmaz. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumlarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilir.
|Kurs açılacak sınıf ve dersler
MADDE 10 - (1) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Açılacak kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan Kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlıdır. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilir.
|(5) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurslara ait yıllık planlar; kurs açılacak derslerin öğretim progamı esas alınarak kurslarda görevli alan zümre öğretmenlerince kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.
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MADDE 17 - (1) İl milli eğitim müdürlüklerindeki ölçme ve değerlendirme merkezleri koordinesinde kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde kurs açılan derslerden her ay il milli eğitim müdürlüklerindeki ölçme ve değerlendirme merkezleri koordinesinde kazanım kavrama ve değerlendirme sınavları ile izleme ve değerlendirme sınavları ayrıca kurs saatleri dışında EBA Akademik Destek Platformu üzerinden interaktif veya kurs saatleri içinde basılı materyal ile deneme sınavları yapılır. Ancak deneme sınavları ihtiyaç duyulması halinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde merkezi olarak da yapılabilir. İzleme ve değerlendirme sınavı sonuçları analiz edilerek eksikliği görülen konu ve kazanımlar tamamlanır. Ayrıca her dönem sonunda kurs açılan tüm derslerden Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır.
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Kurs çalışmaları ile öğrenci/kursiyer başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesi
(2) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonuçları analiz edilerek eksikliği görülen konu ve kazanımlar ilgili alan/zümre öğretmenlerince tamamlanır. Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumları ile ilgili bilgi verilir.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır. Özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programın uygulandığı özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenciler ise bu sınavdan muaf tutularak söz konusu dönem sonu izleme ve değerlendirme sınavı okul yönetimince yapılır.
|Kursların denetimi
MADDE 18- (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Destekleme ve Yetiştirme Kursları Denetim Formu EK-1'e göre yapılır. Denetimler; il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek milli eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri/maarif müfettişleri tarafından yapılabileceği gibi bir maarif müfettişi/milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürlerinden oluşturulacak ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilebilir.
|Kursların denetimi
MADDE 18 - (1) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince Destekleme ve Yetiştirme Kursları Denetim Formu EK-1'e göre yapılarak e-Kurs modülüne işlenir. Denetimler; il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek milli eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri/maarif müfettişleri tarafından yapılabileceği gibi bir maarif müfettişi/milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürlerinden oluşturulacak ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilebilir.
Yönergenin 18/11/2021 tarihli güncel hali için tıklayınız.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu için tıklayınız.