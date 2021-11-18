Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!

Eski milletvekili ve Ak Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar dün yaptığı açıklamada "Geçmişte karşı çıkmış, ağır eleştirilere muhatap olmuş biri olarak söz hakkım var. 50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti. Yeni tartışma, seçimle ilişkilendirilir. Kazanmaya odaklanmalı, kazanınca biz değiştirmeliyiz" ifadeleri yer almıştı.

- Şamil Tayyar, Mehmet Uçum "Sorosçu" imasında bulundu

Tayyar bir internet sitesine ise "50 + 1 Türkiye'nin gerçeği değil. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Başkanlık sistemi en iyi Amerika'da uygulanıyor. Orada Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanan Başkanlığı da alınıyor. Bunun olması gerek" açıklamasını yapmış, tuzak kuranların da Ak Parti içindeki bazı Sorosçular olduğunu ifade etmişti.

- Mehmet Uçum: Tayyar Türkiye'yi değil kendisini düşünüyor

Cumhurbaşkanlığı sistemindeki Anayasa değişikliğini hazırlayan ekipte yer alan Mehmet Uçum'dan Şamil Tayyar'a bugün sert yanıt geldi.

Mehmet Uçum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda 'sorosçuluk yalanı' yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez' dedi.

- Şamil Tayyar: Hak etmediği koltukta oturuyor

Şamil Tayyar, Mehmet Uçum'un bu ifadelerine yine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tayyar'ın cevabı şu şekilde:

"'Soros' dedik, ses Uçum'dan geldi.

Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları 'kendini düşünmekle' suçluyor.

Cüretkara bak.

'Asla değişmez' diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor.

Uçum, devlet memurudur.

Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez.

Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına.

Hodri meydan."