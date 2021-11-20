Resmi Gazete'nin sitesinde erişim sorunu yaşanıyor.

Resmi Gazetenin internet sitesinde erişim sorunu yaşanıyor.

Eski Merkez Bankası başkanı ve şuan İYİ Parti Milletvekili olan Durmuş Yılmaz dün yaptığı açıklamada "Bu geceki Resmi Gazeteyi takip edin" demişti. Bu açıklama sonrasında binlerce kişi bu gece yarısı yayımlanacak olan Resmi Gazeteyi beklemeye başladı. Ancak aşırı ziyaretçiden dolayı Resmi Gazetenin sitesine erişilemiyor.

Resmi Gazete saat 01:00 itibariyle yayınlandı ama içeriklerine ulaşılamıyor. Gazetenin 20 Kasım 2021 tarihli içeriğinde atama kararlarının yer aldığı görüldü

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