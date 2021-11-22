Polisi şehit eden alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Alaçam ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı, Alaçam ilçesindeki evine getirilerek helallik alınmasının ardından Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi'ne götürüldü.

Şehit Ceylan'ın cenaze namazını babası emekli imam İlyas Ceylan kıldırdı. Baba İlyas Ceylan, namazın ardından şehit oğlunun tabutuna sarılarak ağladı.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökçü Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına katılan şehidin kızı Eslem Ceylan, babasının şapkasını taktı, diğer kızı Elif Sena Ceylan ise babasının üniformasını giydi. Şehidin eşi Havva ile küçük kızları Melih Nare Ceylan gözyaşı döktü.

Cenazeye, şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Camcı ile vatandaşlar katıldı.