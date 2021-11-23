5 Üniversite 133 personel almak için ilana çıktı
Uludağ Üniversitesi, İTÜ ve 3 diğer üniversite çok sayıda akademik personel almak için ilana çıktı
İstanbul Teknik Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Teknik Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2021
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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2021
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Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi 37 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2021
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Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi 17 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2021
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Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 13 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 aralık 2021