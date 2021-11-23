Ankara'da dolar hareketliliği! Erdoğan'dan kritik toplantılar

Güne 11.40 seviyelerinden başlayan Dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan faza yükseliş gerçekleştirdi.

ŞAHAP KAVCIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ



Piyasalarda yaşanan aşırı oynaklık sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.

EKONOMİ KURMAYLARIYLA DA GÖRÜŞTÜ



Döviz kurlarındaki rekorların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı.