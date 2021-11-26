Bakan Yardımcısı Nebati: Faiz indirimlerinde bu kez kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sessizliğini korurken gece saatlerinde Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati'den faiz indirimlerinin devam edeceği ve bu konuda kararlı olunduğuna dönük tweetler geldi.

Peş peşe yapılan paylaşımlarda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati şu mesajları verdi: "2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız."

Bazı tweetlerine grafikler de ekleyen Nebati'nin son dönemde adı bakanlık koltuğu için de dillendirilirken bu paylaşımlar sonrasında buna dönük beklenti de arttı.

Bakan Yardımcısı Nebati'nin tweetlerle mesajları şöyle:

"SADECE DÖVİZ KURUNU BAZ ALAN DAR BAKIŞ AÇISI YERİNE"

"Türkiye Ekonomi Politiğini tüm ezber ve önkabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir.

"KUR BASKISINI AZALTIP İSTİHDAMIN ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.