İkinci el araçlarda fırsatçılık: Kur artınca 30 bin ilan kaldırıldı

23 Kasım 2021 tarihinde dövizdeki hızlı yükseliş sebebiyle aynı gün içinde ilan platformlarından ortalama 30 bin araç ilanının kaldırıldığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş "İlanını kaldırmayan birçok şirket ve araç sahibi, birkaç saat içinde satış fiyatında yaklaşık yüzde 20 artışa gitti. Ülke ekonomisindeki gelişmeler, ikinci elde de belirleyici unsur olacak. Şu anda alıcı ve satıcılar tamamen bekle-gör politikası uyguluyor" dedi.

SIFIR KARABORSADA

Sıklıkla gündeme gelen spot sıfır kilometre ikinci el araçlarla ilgili de konuşan Karakaş "Sıfır kilometre araç bayide satılır. Online ilan platformlarının sıfır kilometre araç satışını kaldırması adına bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde parası en çok olan, elinde en çok otomobil olan fiyatı ve piyasayı belirler, karaborsanın önü alınamaz" şeklinde konuştu.